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Общество

Больше не протестуем. В Бишкеке суд временно ограничил акции протеста

МВД направило заявление в Первомайский районный суд Бишкека, по которому суд вынес постановление о запрете митингов у зданий судов, министерств, ЦИК и «Белого дома» в столице. Об этом ИА «24.kg» сообщили в канцелярии суда.

По ее данным, ограничения вводятся с 1 августа по 20 октября.

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Отметим, в эти дни у здания Первомайского районного суда митинговали сторонники экс-депутата Садыра Жапарова. Он обвиняется в захвате заложника и хулиганстве. Завтра, 2 августа, ему должны вынести приговор.

Кроме того, к зданию суду приходят с протестами и сторонники депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова. Жители близлежащих домов уже обращались в суд с просьбой запретить эти собрания.
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