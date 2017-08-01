Больше не протестуем. В Бишкеке суд временно ограничил акции протеста

МВД направило заявление в Первомайский районный суд Бишкека, по которому суд вынес постановление о запрете митингов у зданий судов, министерств, ЦИК и «Белого дома» в столице. Об этом ИА «24.kg» сообщили в канцелярии суда.
По ее данным, ограничения вводятся с 1 августа по 20 октября.
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Кроме того, к зданию суду приходят с протестами и сторонники депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова. Жители близлежащих домов уже обращались в суд с просьбой запретить эти собрания.