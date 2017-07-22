Выборы в Московском районе едва не закончились межнациональным столкновением

Выборы главы айыл окмоту в Московском районе Чуйской области едва не закончились межнациональным столкновением. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ОВД района.

По данным милиции, 20 июля 21 депутат айыльного кенеша (от трех сел — Александровки, Беш-Курука и Крупской) должны были выбрать главу айыл окмоту, но и из-за отсутствия кворума голосование не состоялось.

В местной ТИК отметили, что это уже вторые по счету выборы. Первые, назначенные на 5 июля, не состоялись по той же причине.

Народные избранники рассказали ИА «24.kg», что спецпредставитель ТИК и аким Московского района заставляли действующего главу айыл окмоту Ибрагима Баги, который баллотировался на второй срок, взять самоотвод в пользу другого кандидата — Бошкубаева. «Дело в том, что в айыльном кенеше из 21 депутата 13 — дунгане по национальности, как и председатель айыл окмоту. Из-за этого и возник конфликт. Сторонники Бошкубаева требовали в ультимативной форме, чтобы Баги снял свою кандидатуру, и даже запустили в него стулом и ударили. Их было около 30 человек. Вечером в Александровке собрались и те, кто поддерживает Баги, около двухсот человек. Словесная перепалка едва не переросла в потасовку», — отметили присутствовавшие на сессии депутаты.

В милиции подчеркнули, что аксакалы и сотрудники правоохранительных органов проводят профилактические беседы с местным населением и просят не доводить дело до столкновений.

В целом ситуация в Московском районе стабильная. За порядком следят милиционеры и народные дружинники из числа местных жителей.