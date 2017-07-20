Дело Текебаева. Девять было не рекорд: заявлен десятый по счету отвод судье

В суде по уголовному делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова адвокаты заявили десятый по счету отвод председательствующему Айбеку Эрнис уулу.

По словам юристов, судья необоснованно отказывается заслушать свидетелей. Все они явились в суд и ждут на улице, когда их пригласят. Защитники также отметили, что Айбек Эрнис уулу свел на нет принцип состязательности судебного процесса.

Ранее судья удовлетворил ходатайство прокуроров о прекращении допроса свидетелей защиты и переходе к исследованию материалов уголовного дела.

Текебаева и Чотонова обвиняют в коррупции.