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Общество

Договорился? Заявлениям Бекназарова дадут юридическую оценку

Публичным заявлениям лидера «Постоянного народного совета» Азимбека Бекназарова будет дана юридическая оценка. Об этом сообщает ГКНБ.

Речь идет о высказываниях, допущенных оратором на курултае партии «Ата-Журт». Азимбек Бекназаров, выступая на форуме, допустил явно националистические тезисы.

Оба кандидата в президенты — чистокровные кыргызы. Кыргызстан нужен кыргызам, он – государство кыргызов. Наша политика и наш президент должны работать для кыргызов. Мы должны разрушить «общий дом», построенный Акаевым. Пришло время различать рожденных, воспитанных и идущих в политику в «общем доме» и тех, кто готов служить своей родине и своему народу. Я, как родственник Ахматбека Келдибекова, заявляю, что он чистокровный кыргыз

Азимбек Бекназаров, выступая на съезде партии «Ата Журт»
Стенограмма выступления направлена на филолого-политическую экспертизу. Как отмечают в ГКНБ, экспертиза должна выявить наличие в речи Бекназарова призывов к возбуждению национальной вражды.

Азимбек Бекназаров также баллотируется в президенты страны.
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