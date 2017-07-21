Мои-24. Один день из жизни ветеринара Полада Сулейманова

Кто не знает нашего Айболита Полада Сулейманова? Если домашний питомец, не дай бог, захворал, куда вы побежите просить о помощи? Ну, конечно, к Поладу. Хотя, как признается сам доктор, он принялся лечить зверушек скорее вынужденно. С детства хотел стать военным, но не сложилось. Отслужил в армии, вернулся и поступил на журфак КНУ.

Да-да, я почти ваш коллега. Несостоявшийся, правда, проучился всего семестр. Меня отговорила продолжать обучение преподаватель, старенькая такая. Так вот, она мне и сказала, если хочу писать, то мне не сюда. Не на журналистский факультет. Полад Сулейманов

«Я поэтому и ушел. Вернулся в ветеринарию, где начинал работать еще до службы в армии. Никаких особых навыков и знаний поступление на этот факультет не требовало, да у меня их не было, если честно. В математике я не силен, чтобы идти на какую-то техническую специальность, вот и пошел в ветеринары», — признается Полад Сулейманов.

Милашка Джесси

Рабочий день ветеринара начинается в 08.00 и завершается в 18.00. «А после шести? Вдруг животинка загибается?» — спрашиваю чуть ли не со слезами на глазах.

«Раньше, на заре своей карьеры, я работал и по ночам, выезжал на дом. Но сейчас нет. Конечно, если не какой-то экстренный случай. В большинстве же все банально. Клиническая картина одна. Потом, знаете, проблема еще и в том, что владельцы моих четвероногих больных не предоставляют всю информацию. Врут, изворачиваются», — сетует Айболит.

Фото ИА «24.kg». Добрый доктор Айболит и его четвероногий пациент

Я поинтересовалась, почему хозяева обманывают эскулапа. Причина оказалась одна. Не хотят взявшие на себя заботу о братьях наших меньших выглядеть в глазах доктора безответственными личностями или, хуже того, недотепами.

«Привезли ко мне как-то кота. Бедное животное рвало сутки, понос. Спрашиваю: «Чем кормили?» Хозяйка, заливаясь слезами, умоляла спасти, утверждала, что давала корм, как обычно. Начинаю промывать кишечник коту, выясняется потом уже, что любящая кошатница скормила любимцу протухшие консервы. И таких случаев масса», — сокрушается Полад.

Фото из личного архива. Часто сами хозяева недоедают, лишь бы любимцу кусочек получше достался

Тут в помещение, где мы разговаривали, ворвалось нечто. Огромный, черный пушистый комок сбил с ног ветеринара, медсестру и повалился на спинку, подставив широкой публике мохнатое брюхо. «Ах ты моя девочка, моя ласточка», — принялся наглаживать свалившееся на нас чудище мой собеседник.

Еле подавив в себе желание залезть под стол, я спросила, указывая дрожащей рукой на груду шерсти, кто это такой или такая.

«Это моя пациентка Джесси. Но в отличие от многих других, она очень ласковая и дружелюбная. Мои же пациенты, сами знаете, то укусить норовят, то оцарапать. Нас врачей не очень-то любят звери. А вот Джесси умница. И лапу всегда даст укол поставить, и поцелует после неприятной процедуры. Хорошая собачка», — похвалил Джесси ветеринар.

Фото ИА «24.kg». Полад Сулейманов и Джесси

Хорошая собачка усердней забила хвостом и благодарно лизнула своего друга-доктора.

«Был еще один такой понятливый. Боксер Сэм. Он знал, чтобы выздороветь, надо потерпеть. Помню, как-то под вечер уже, я прием заканчивал как раз, в дверь раздается такой характерный звук «бум-бум». Открываю, а это Сэм. Пришел поздороваться. Следом хозяйка спешит. Рассказывает мне, мол, гуляли, гуляли, тут Сэм разворачивается и несется в сторону моей клиники, владелица еле поспела за ним. Вот такая вот любовь», — улыбнулся Полад Сулейманов.

«Берет мушкетера» и боевой кот Кузя

Мало кто знает, но именно Полад Сулейманов создал поисково-спасательный собачий отряд при МЧС.

«Тогда в начале 1990-х, никто толком не знал, что это такое и как с этим нужно работать. Да и само Министерство только зарождалось. Помните, раньше это была просто служба гражданской обороны, и мало кто понимал, чем конкретно занимаются ее сотрудники, кроме того, как раз в год примерно гоняли штатских в пыльных противогазах в заплесневелые подвалы совдэповских учреждений. И вот в 1995 году я поехал в Москву, изучать технику создания таких отрядов. Там же узнал, что существует специальная схема десантирования собак. Кстати, это не ноу-хау, как думают сейчас. Идея принадлежит еще Семену Буденному. Правда, легендарный командарм хотел такое провернуть с лошадьми», — рассказывает ветеринар.

Так вот, в Москве я познакомился с Шойгу. Он как раз МЧС возглавлял. Посмотрел на их питомцев — прекрасно обученных, тренированных, закаленных во многих операциях. Я сдал все нормативы, за что получил отличительный знак — берет спасателя. Огромный такой блин, как у мушкетера прямо. смеется Полад Сулейманов

— А сколько сейчас собачек в отряде? — спрашиваю.

— Ой, сейчас не знаю. Но идея принадлежит мне, и исполнение в последующем мое, — подчеркивает Полад.

— К вам привозят собак на лечение из такого отряда или у них своя ветеринарная служба?

— Своя. Ко мне с Кордая привозят овчарок. До их пункта, что в Таразе, далековато. Вот и везут ко мне, — пояснил доктор.

Фото из личного архива. Приводят в клинику Полада Сулейманова не только кошек и собак, но и птиц

Тут в клинику пришла бабушка в аккуратненьком ситцевом платочке. На руках у нее полудремал отощавший котяра. Как только «парочка» приблизилась к Поладу, кот тут же открыл неправдоподобно яркие, огромные, канареечного цвета глазищи и, утробно мяукая, прыгнул на кушетку. «Что он у вас худой-то такой», — сокрушенно заметил врач.

История, которую поведала бабуля, была просто невероятна. На кота, с отсутствующим видом вылизывающего заднюю ногу, вся клиника взирала после этого с немым восторгом и чуть ли не обожанием.

Оказывается, бабушка уехала к детям в Россию. Собиралась на неделю, но задержалась на три месяца. А никого присматривать за животным не оставила. Корма и воды насыпала и налила Кузьке ровно на семь дней с запасом на восьмой. Но… к тому времени, когда у кота должно было закончиться пропитание, Мария Степановна не приехала.

«Я уж не чаяла Кузьку-то живым найти. А нет, выжил паразит. Чем питался, ума не приложу. Видать, все припасы как-то из шкафчиков выгреб. Не нашла ни крупы, ни сечки, ни макарон», — удивляется бабуля.

Кот действительно выжил. Более того, никаких серьезных болячек, даже гастрита с холециститом Полад у Кузьки не нашел. Но рекомендовал поить пока молочком и нежирным бульоном, чтобы работа кишечника восстановилась.

«Вообще, это приравнивается к жестокому обращению с животными. И, к сожалению, такие случаи нередки. Я имею в виду, когда бросают вот так. Кот просто боец. Выжил, несмотря ни на что. У меня у самого моя Лесли — овчарка — из брошенных. Да и у доброй половины моих коллег — животные-подкидыши. Свою я купил, когда она уже была взрослой. Просто девушка, у которой Лесли жила до того, как попала ко мне, видимо, не совсем понимала, как нужно ухаживать за собакой. С псинкой ведь гулять надо. И тут никакие оправдания не помогут. У собаки режим. Ей в туалет нужно. Хорошо, что девушка догадалась продать мне, а не просто выкинула», — порадовался Полад.

Зверье мое брошенное

Ветеринар рассказал, что к дверям его клиники регулярно подбрасывают «добрые самаритяне» коробки с котятами и щенятами. «Я уже устал объяснять, что у меня не приют и нет условий для содержания животных. И потом я тоже, знаете, не волшебник и не могу мановением палочки пристроить всех бездомных четвероногих», — напомнил доктор.

Фото из личного архива. Бывают у Полада Сулейманова и необычные гости. Например, волчонок

— Можно же раздать. Своим клиентам, к примеру, — предположила я.

Оказывается, нельзя. Постоянные посетители клиники Полада (в этом я убедилась лично) люди среднего достатка. Часто сами недоедают, лишь бы любимцу кусочек получше достался. Куда на них еще вешать обузу в виде быстро растущего брата нашего меньшего?

Есть и такие, кого в долг лечим. А что делать? Ну, нет у людей денег, а помочь животному надо. Полад Сулейманов

Ветеринар сокрушается, что порой анализы отказываются необходимые сдавать, поскольку каждый такой тест стоит денег и немалых.

«У нас договоры с несколькими лабораториями, мы туда отвозим кровь для проверки. Есть и кабинеты УЗИ специально для животных. Но когда мы называем цену, хозяева испуганно хлопают глазами, машут руками. Вот и выкручиваемся, как можем. Дедовским методом. Мне бы в клинику, конечно, свое УЗИ-оборудование. Но оно стоит столько, что я даже не мечтаю», — печалится Полад Сулейманов.

Полад Сулейманов проводит и операции. Недавно он спас жизнь двум страусам.

Фото из личного архива. Операция страусов

Птиц привезли со специализированной фермы, ее хозяева — первопроходцы в разведении экзотических птиц. «Так вот, у птиц были переломаны ноги. Причем не просто переломаны, а когда стал оперировать, обнаружил штыри, всякие железные предметы. Это было, по меньшей мере, странно», — рассказал врач.

Я сразу понял, что птиц калечили. Посоветовал разводчикам установить скрытые камеры. Оказалось, это их дальний родственник, работающий на ферме. Он из зависти лупил страусов, ломал им ноги. Полад Сулейманов

Отдыхать уметь надо

Рабочий день близился к завершению. Не считая визита обаятельной и любвеобильной дамы Джесси и странной бабушки с «последним героем» Кузей, ничего экстраординарного не произошло. Три стерилизации, две обязательных процедуры — уколы, потчевание витаминами и лечение гастрита.

— Как отдыхает знаменитый Айболит? — интересуюсь у Полада.

Оказывается, мой собеседник — человек весьма незаурядный. И досуг он проводит не как 90 процентов мужчин: лежа на диване перед телевизором в компании бутылки пива и вяленого омуля. «Я люблю встречаться с людьми. Причем не просто с людьми, а с творческими», — признался доктор.

Полад очень любит театр и кино. И даже пробовал себя в амплуа актера. «Я снимался в эпизоде в картине «Чтение Петрарки», и был задействован в спектакле «Чума на оба ваших дома». И когда выставил эти фотографии на своей страничке в Facebook, возмущение полилось рекой просто. Люди искренне недоумевали, что я, собачий-кошачий доктор, делаю в высоком искусстве», — смеется ветеринар.

Темир-комуз и ковбойский убор

Полад Сулейманов еще и коллекционер. Только собирает он не марки и открытки, а национальные головные уборы разных народов мира и музыкальные инструменты. У него восемнадцать шапок. Плюс различные модификации темир-комуза. И у каждого предмета коллекции своя история.

«Вот эту вот тирольскую шапочку мне привезла моя знакомая Илона Пфеттер. Она сама гражданка Германии, но периодически бывает в Кыргызстане. Мы с ней подружились, когда я лечил ее котов. Так вот, я ей заказал такой головной убор, полагая, что с его приобретением у нее уж точно проблем не возникнет, у коренной жительницы-то. Но не тут-то было. Илона нашла мне этот презент на барахолке в Берлине. У каких-то старьевщиков. Кто бы мог подумать! Есть у меня и каталонская шляпа, удивительно похожая на ирландскую. Причем ирландцы меня уверяют, что это исконно их национальный убор, а каталонцы просто позаимствовали идею. Каталонцы придерживаются другого мнения», — рассказывает, весело улыбаясь, Полад.

— А музыкальные инструменты? Как эта страсть появилась? — задаю вопрос.

— Да давно, как и увлечение шапками-шляпами-кепками. Спонтанно. Дело случая. У меня даже есть знакомый мастер, который сорок лет занимается изготовлением и настройкой темир-комузов. Я ему как-то предложил в моей эксклюзивной модели, выточенной по моему эскизу, изменить угол деки, чтобы изменилось и звучание. Но фокус не удался. С тех пор этот экземпляр хранится у меня как, можно сказать, выставочный. Есть еще китайская скрипка. Это мне товарищ подарил. Она у него висела на стене в его клубе, расстроенная вся, канифоль на смычке растрепанная. Я взял, отреставрировал, он мне ее и отдал.

Еще обещали друзья из Киева привезти украинский темир-комуз — дрымба называется. У русских, кстати, тоже есть свой темир-комуз. Именуется он варган. Но поскольку инструмент считается языческим, то предан русской православной церковью анафеме. Полад Сулейманов

Вместо эпилога

Окончание рабочего дня Полад Сулейманов, как правило, встречает дома, в окружении своих необычных шапок с историями и переливающихся трелью темир-комузов с иноземными названиями.

«Очень люблю ездить на природу. Вот где заряжаешься энергией, познаешь философию бытия. Главное, ко всему подходить творчески, с душой и не опускать руки. Свою жизнь можно сделать очень интересной и захватывающей, уж вы мне поверьте», — уверяет ветеринар, поклонник Мельпомены и Музы Полад Сулейманов.

Фото из личного архива. Рядом с Поладом Сулеймановым невозможно не зарядиться позитивом

Глядя в его искрящиеся глаза, сомневаться и не приходится.