20 июля: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет

В некоторых районах Бишкека и регионах республики возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

В Бишкеке:

9.00–18.30 — пересечение улиц Ахунбаева и Байтик баатыра, проспекта Жибек Жолу с улицами Парковой и Пархоменко, улицы Джалиля, Буденного, Джантошева;

9.00–16.00 — жилмассив «Кара-Джигач» (улица Бегматова);

9.00–18.00 — жилгородок «Красный строитель»;

9.00–17.00 — квадрат, ограниченный улицами Абдрахманова, Чокморова, Усенбаева, Боконбаева; микрорайон «Джал» (средний), № 9, проспект Мира, улицы Т.Молдо, Орозбекова, Фере, Севастопольская, Руставели, Ахунбаева, Тойгонбаева, Логвиненко, Токтогула, Джаманбаева, Ананьева, переулки Майли-Сайский и Ленинопольский, Шампанвинкомбинат;

13.00–17.00 — улицы Гагарина, Дагестанская, Муромская, переулок Драгобычский.

В Чуйской области:

8.00–17.00 — жилмассивы «44 га», «Кырман» (улицы Нур-Тамчи, Бейшеналиевой, Манжил-Ата), села Таш-Мойнок, Арашан, Беш-Кунгей (улицы Проектируемая, Новая, Ткачева), Стрельниково (улицы Молдобека, Кошокбека, Полевая);

9.00–17.00 — жилмассив «Поле чудес» (улицы Токтогула, Мира), села Новопавловка (улицы Заводская, Крупской, Гагарина, Строительная, Степная), Чат-Куль, Тюз, Романовка (улицы Маркса, Садовая, Московская), Джаны-Джер (поселок Взлетный), Орок (улица Шашабатская), Джал (улица Проектируемая), Кашка-Баш (улица Исманова);

села Беловодское (улицы Пушкина, Колхозная, Сыйданова, переулок Советский), Садовое (квадрат, ограниченный улицами Советской, Прогресса, Пионерской, Колхозной; улица Крупской), Первомайское (улицы Первомайская, Прудовая, Советская, Западная), Новопокровка (улицы Крупской, Кирпичная, Ленина, Мира, Логвиненко);

8.30–15.00 — город Кара-Балта (улицы Пограничная, Маркса, Т.Молдо, Тельмана);

15.00–22.00 — город Кара-Балта (улицы Матросова, Морозова)

В Таласской области:

7.00–20.00 — село Кок-Ой;

9.00–17.00 — село Озгоруш;

9.00–18.00 — села Кенеш, Чон-Капка, Кызыл-Джылдыз.

В Иссык-Кульской области:

9.00–17.00 — села Тогуз-Булак, Тюп, Маяк;

12.00–14.00 — село Оргочор;

9.00–11.00 — села Семеновка, Кожояр;

11.00–13.00 — село Григорьевка;

13.00–15.00 — села Темировка, Кашат.

В Нарынской области:

9.00–17.00 — город Нарын (некоторые районы), села Чаек, Кызыл-Джылдыз.

В Ошской области:

9.00–17.00 — сельские управы Кыдырша, Савай;

8.00–17.00 — сельские управы Сары-Могол, Кашка-Суу, Чон-Алай, Джекенди, Талды-Суу.

В Баткенской области: