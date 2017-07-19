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Общество

Дело Текебаева. Угомонились. Процесс продолжается, но без сторонников подсудимых

Суд по уголовному делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова после скандала возобновлен. Однако в зал судебных заседаний не пустили сторонников обвиняемых. На процессе разрешено присутствовать только родственникам подсудимых и журналистам.

Судья Айбек Эрнис уулу намеревался продолжить допрос свидетеля, но адвокат Канат Хасанов ходатайствует об отводе прокурора Жахангира Ботобаева, заявляя, что скандал спровоцировал именно представитель гособвинения.

Судья пообещал рассмотреть ходатайство после завершения допроса Эдильбека Алымкулова.

Адвокат Чинара Джакупбекова уточнила у этого свидетеля, подсказывал ли ему юрист Канатбек Азиз или кто-то другой из зала.

«Нет. Мне никто не подсказывал. Вы меня извините, я заикаюсь с детства и волнуюсь. Я в первый раз в такой ситуации», — сказал Эдильбек Алымкулов.

В 2010 году он руководил группой охраны. Свидетель показал, что 13 мая 2010 года Текебаев в «Супару» не выезжал.

После завершения работы круглого стола с участием членов Венецианской комиссии в 13.30 Текебаев поехал домой и спустя час он отправился в Дом правительства, где пробыл до 18.00 . А потом поехал на конституционное совещание в отель «Пинара».

Затем в процесс допроса судом вмешался прокурор Жахангир Ботобаев. Судья объявил ему замечание.

Текебаев и Чотонов обвиняются в коррупции.
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