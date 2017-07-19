16:19
+29
USD 69.23
EUR 79.76
RUB 1.17
Общество

Дело Текебаева. В суде разразился скандал

В суде по уголовному делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова разразился скандал. Судья Айбек Эрнис уулу потребовал от всех присутствующих покинуть зал судебных заседаний.

Причиной послужило требование прокурора Жахангира Ботобаева удалить из зала юриста партии «Ата Мекен» Канатбека Азиза. По словам представителя гособвинения, тот якобы подсказывал свидетелю.

Находящиеся на процессе люди стали возмущаться и говорить, что прокурор лжет. В зале очень шумно, потому что все кричат и требуют справедливости.

Депутат парламента Аида Салянова сказала, что зал должен покинуть сам Ботобаев.

Присутствовавшие на судебном заседании отказались уходить. Тогда вышел сам судья Айбек Эрнис уулу.

Текебаев и Чотонов обвиняются в коррупции.
Ссылка:
просмотров: 1420
Версия для печати
Материалы по теме
Дело Текебаева. Угомонились. Процесс продолжается, но без сторонников подсудимых
В суде по делу о сбитых школьниках дал показания судмедэксперт
Дело Текебаева. Что делали в «Супаре» подсудимый и Маевский, рассказал свидетель
Дело Текебаева. В суде дает показания бывший руководитель Пограничной службы
Дело Текебаева. Болот Шер рассказал, что никогда не слышал про $1 миллион
Дело Текебаева. Бекназаров рассказал, кто стоит за национализацией MegaCom
Дело Текебаева. В суде выясняют, на чей кабинет указал Модин при расследовании
Дело Текебаева. Показания дают Камчыбек Ташиев и Исмаил Исаков
В защиту «сталинистов» выступит коммунист Исхак Масалиев
Инициаторов переименования проспекта Чуй в Сталина оштрафовали
Популярные новости
Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса
Скандал. Властям Кыргызстана говорили не&nbsp;сотрудничать с&nbsp;Liglass Trading CZ Скандал. Властям Кыргызстана говорили не сотрудничать с Liglass Trading CZ
Дело Текебаева. Темир Сариев передал суду вещественные доказательства Дело Текебаева. Темир Сариев передал суду вещественные доказательства
Дело Текебаева. Роза Отунбаева заявляет о политической подоплеке расследования Дело Текебаева. Роза Отунбаева заявляет о политической подоплеке расследования
Бизнес
Покупки в&nbsp;кредит с&nbsp;БТА Банком Покупки в кредит с БТА Банком
4G LTE от&nbsp;MegaCom во&nbsp;всех областях Кыргызстана! 4G LTE от MegaCom во всех областях Кыргызстана!
Уже в&nbsp;эту субботу O!PEN AIR 2017&nbsp;&mdash; главное музыкальное событие года! Уже в эту субботу O!PEN AIR 2017 — главное музыкальное событие года!
На&nbsp;Иссык-Куле состоялся любительский турнир по&nbsp;теннису KARVEN OPEN 2017 На Иссык-Куле состоялся любительский турнир по теннису KARVEN OPEN 2017