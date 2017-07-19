Дело Текебаева. В суде разразился скандал

В суде по уголовному делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова разразился скандал. Судья Айбек Эрнис уулу потребовал от всех присутствующих покинуть зал судебных заседаний.

Причиной послужило требование прокурора Жахангира Ботобаева удалить из зала юриста партии «Ата Мекен» Канатбека Азиза. По словам представителя гособвинения, тот якобы подсказывал свидетелю.

Находящиеся на процессе люди стали возмущаться и говорить, что прокурор лжет. В зале очень шумно, потому что все кричат и требуют справедливости.

Депутат парламента Аида Салянова сказала, что зал должен покинуть сам Ботобаев.

Присутствовавшие на судебном заседании отказались уходить. Тогда вышел сам судья Айбек Эрнис уулу.

Текебаев и Чотонов обвиняются в коррупции.