Минздрав о происшествии на стройке, где с 9-го этажа сорвались рабочие

Министерство здравоохранения сообщило о ЧП на стройке, где с высоты сорвались двое рабочих.

Это произошло сегодня в Бишкеке на улице Тыналиева, 20. Здесь, на пересечении с Южной магистралью, строится многоэтажный дом.

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По словам заместителя врача Бишкекской станции скорой медицинской помощи Оксаны Суглобовой, в диспетчерскую службу в 12.42 поступил вызов с улицы Тыналиева с просьбой оказать помощь пострадавшим вследствие падения с высоты строителям.

На место происшествия выехали две медицинские бригады. По прибытии у одного рабочего констатировали смерть. Второго пострадавшего доставили в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии, в настоящее время уточняется характер полученных им травм.