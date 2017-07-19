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Общество

В защиту «сталинистов» выступит коммунист Исхак Масалиев

Инициаторы  переименования проспекта Чуй в проспект Сталина намерены обжаловать  решение Свердловского райсуда в вышестоящей инстанции. Об этом ИА «24.kg» сообщил член «Коалиции левых сил» Амантур Манапбаев. 

Напомним, вчера двух членов коалиции — Жалила Джапиева и Амантура Манапбаева — Свердловский районный суд города Бишкека оштрафовал на 1,5 тысячи сомов каждого и приговорил к 8 часам общественных работ.  Им вменили в вину статью 364 часть 1 «Мелкое хулиганство» Административного кодекса КР.  

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По словам Манапбаева, их интересы в Бишкекском горсуде будет представлять лидер Коммунистической партии Исхак Масалиев.    

Ранее молодые люди прикрепили на дом, расположенный на проспекте Чуй, указатель с названием «проспект Сталина». Вскоре мэрия табличку убрала. 

В тот же день называющее себя «Коалицией левых сил» движение опубликовало на своей странице в Facebook объявление о начале сбора подписей, чтобы изменить название проспекта Чуй на проспект Сталина, а представитель движения Амантур Манапбаев сообщил, что табличку повесила их организация. 
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