Инициаторов переименования проспекта Чуй в Сталина оштрафовали

Инициаторов переименования проспекта Чуй в Сталина - членов «Коалиции левых сил» Жалила Джапиева и Амантура Манапбаева - Свердловский районный суд города Бишкека оштрафовал на 1,5 тысячи сомов каждого и приговорил к 8 часам общественных работ. Об этом ИА « 24.kg » сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

По данным ведомства, им вменили в вину статью 364 часть 1 «Мелкое хулиганство» Административного кодекса. «Участковым Свердловского района была проведена профилактическая беседа и вынесено строгое предупреждение, однако в связи с тем, что их действия вывали широкий общественный резонанс, материалы дела были направлены в суд для рассмотрения дела по существу», - пояснили в МВД.