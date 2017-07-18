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Общество

Инициаторов переименования проспекта Чуй в Сталина оштрафовали

Инициаторов переименования проспекта Чуй в Сталина - членов «Коалиции левых сил» Жалила Джапиева и Амантура Манапбаева - Свердловский районный суд города Бишкека оштрафовал на 1,5 тысячи сомов каждого и приговорил к 8 часам общественных работ. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
 
По данным ведомства, им вменили в вину статью 364 часть 1 «Мелкое хулиганство» Административного кодекса.  «Участковым Свердловского района была проведена профилактическая беседа и вынесено строгое предупреждение, однако в связи с тем, что их действия вывали широкий общественный резонанс, материалы дела были направлены в суд для рассмотрения дела по существу», - пояснили в МВД.
 

Ранее Амантур Манапбаев прикрепил на дом, расположенный на проспекте Чуй, указатель с названием «проспект Сталина». Вскоре мэрия табличку убрала.



В тот же день называющее себя «Коалицией левых сил» движение опубликовало на своей странице в Facebook объявление о начале сбора подписей, чтобы изменить название проспекта Чуй на проспект Сталина, а представитель движения Амантур Манапбаев сообщил, что табличку повесила их организация.

Накануне Манапбаев сообщал ИА »24.kg», что участковый городского отдела милиции Свердловского района провел разъяснительную работу и вынес в письменной форме строгое предупреждение.
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