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Общество

«Агент 024»: Переименовавших проспект Чуй в Сталина вновь задержали

Членов «Коалиции левых сил» Жалила Джапиева и Амантура Манапбаева задержала милиция, сотрудники ГОМ-10. Сообщение пришло на WhatsApp ИА «24.kg».

«Сейчас отправляют в Свердловский районный суд для пересмотра их дела. Буквально накануне им вынесли строгое предупреждение, но кому-то сверху не понравилось, и решили переквалифицировать дело по статье 364», — говорится в сообщении.

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Ранее Амантур Манапбаев прикрепил на дом, расположенный на проспекте Чуй, указатель с названием «проспект Сталина». Вскоре мэрия Бишкека сообщила, что табличку убрала, но не установила лиц, повесивших ее.

В тот же день называющее себя «Коалицией левых сил» движение опубликовало на своей странице в Facebook объявление о начале сбора подписей, чтобы изменить название проспекта Чуй на проспект Сталина. Представитель движения Амантур Манапбаев сообщил, что табличку повесила их организация.

Накануне Манапбаев сообщал ИА «24.kg», что участковый городского отдела милиции Свердловского района провел разъяснительную работу и вынес в письменной форме строгое предупреждение, до суда дело не дошло.

В настоящее время телефон Амантура Манапбаева отключен, пресс-служба ГУВД для комментариев недоступна.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру (0555) 312–024.

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