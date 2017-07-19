Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 19 июля ясно и +29. Ну здравствуй, вернувшаяся невыносимая жара! Мы по тебе не скучали, но кому это интересно? Полный прогноз погоды в Кыргызстане тут.

Что вы обычно делаете, чтобы развеять скуку и хандру? Конечно, кроме применения воображаемой суперсилы или приемов, официально запрещенных Уголовным кодексом… Мы танцуем танец маленьких утят. Думаете, глупо? А вы попробуйте. Хорошее настроение на весь день обеспечено (только обязательно подпевайте)!

Итак, сегодня поговорим о Мэрилин Монро, Элвисе Пресли и Бенедикте Камбербэтче. И уж совсем неожиданный гость у нас в части тоев. Приступим.

Отключение света, воды, газа

В Бишкеке света не будет:

— 9.00–19.00 — пересечение улиц Токтогула и Ибраимова;

— 9.00–17.00 — улицы Токтогула, Табышалиева, Осмонкула, Огонбаева, Айтматова, микрорайон «Джал» (средний), № 38;

— 7.00–19.00 — жилмассивы «Алтын-Ордо», «Полицейский городок», район Ботанического сада;

— 9.00–18.00 — улицы Токтогула, Куйбышева, Сыдыкова, Скрябина, Медерова, Белорусская, Горького, Эгембердиева, Лебедева-Кумача;

— 10.00–17.00 — жилмассив «Салам-Алик» (улицы Кок-Сай, Манаса).

Перебои с энергоснабжением возможны и в регионах.

Перекрытые дороги

В столице ситуация с пробками на дорогах никак с начала лета не изменилась. Пробки бывают только в часы пик, и те из-за кортежей президента, премьера и спикера. Все для народа!

Перекрытые дороги открывать пока не собираются, но мы с нетерпением ждем счастливого дня, когда сможем написать об окончании ремонта (он же когда-то наступит, наверное).

По-прежнему перекрывают тоннель на перевале Тоо-Ашуу с 7.00 до 9.00 и с 24.00 до 2.00.

В Боомском ущелье принудительного спуска камней пока не предвидится.

Памятные даты

19 июля — день первых. В 1946 году прошла первая кинопроба Мэрилин Монро, в результате которой она заключила контракт с киностудией 20th Century Fox.

Когда скомандовали: «Мотор!», она прошлась несколько шагов туда и обратно, села на высокий табурет, закурила сигарету, погасила ее, встала и пошла в направлении установленного на сцене окна. Собственно, все: для первой кинопробы большего не требовалось.

А вот кадры последнего фильма замечательной актрисы, который так и не был закончен…





Через 8 лет в США вышел первый сингл Элвиса Пресли. Нет, эти два события никак не связаны. Элвис и Мэрилин никогда не встречались, но волей журналистов оба зачислены в одну и ту же категорию «безумных секс-звезд». С одним различием: у Пресли был баритон, поэтому его в насмешку называли «Мэрилин с баритоном».





Представляете, есть еще в наше время самые настоящие рыцари! Они, конечно, не носят доспехов и не участвуют в турнирах, но даже одного взгляда на них хватает, чтобы определить ту самую «породу». И сегодня день рождения празднует командор ордена Британской империи Бенедикт Камбербэтч. Удивлены?

Идеальный Шерлок, хитрый злодей Хан Нуньен Сингх, журналист Джулиан Ассанж, математик Алан Тьюринг и, конечно, непревзойденный Доктор Стрэндж. Все это великолепный Бенедикт.

Мы уверены, что впереди у актера еще множество прекрасных ролей (тут должен быть смайлик с сердечками вместо глаз). Но пока лучшей для нас остается его роль в исторической драме об Алане Тьюринге, который взломал код немецкой шифровальной машины «Энигма» во время Второй мировой войны и позже был привлечен к уголовной ответственности за свою гомосексуальность.

В талант Бенедикта Камбербэтча невозможно не влюбиться (включаем воображение — тут тоже восхищенные смайлы).





У кого намечаются тои

Сегодня не родились депутаты Жогорку Кенеша или представители правительства, правозащитники и прочие политические единицы. Но мы нашли для вас, прямо скажем, вишенку на торте.

Итак, встречайте: 19 июля празднует день рождения автор знаменитой фразы «А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать». Да, да, 46 исполняется уроженцу Кыргызстана и мэру Киева Виталию Кличко.

Он родился в селе Беловодском. До начала политической карьеры Кличко — боксер-профессионал, выступал в тяжелой весовой категории. Обладатель званий «почетный» и «вечный» чемпион мира по боксу версии WBC. Бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов по версиям WBO (1999—2000 гг.). Шестикратный обладатель титулов чемпиона мира по кикбоксингу.

Простите, конечно, но иногда лучше с достоинством уходить в тренерскую деятельность, а не в политику играть.

Куда сходить

Культура

В Бишкеке продолжается японская выставка «Современный дизайн». Она ознакомит кыргызстанцев с предметами повседневности разных эпох (послевоенной и современной), которые отражают стиль жизни японцев. Звучит здорово!

Любителям вкусно и полезно покушать, да еще и бесплатно — сюда. В магазине Ecoland в 15.00 начнется дегустация диетических веганских и сыроедческих десертов, органических овощей и фруктов.

Подробную афишу мероприятий на неделю читайте здесь.

Спорт

На стадионе имени Д.Омурзакова в 19.00 начнутся отборочные соревнования на чемпионат Азии (до 23 лет) по футболу. Играют сборные Кыргызстана и Ирана.

Календарь спортивных событий на неделю здесь.

А это будет интересно журналистам и экспертам

— 11.00, Дом правительства — пресс-конференция «Об итогах работы Государственной регистрационной службы за I полугодие 2017 года и подготовке к выборам президента»;

— 14.00, Ленинский районный суд — заседание по делу о сбитых школьниках;

— 15.00, Свердловский районный суд — заседание по уголовному делу в отношении экс-владельца «Вечернего Бишкека» Александра Кима;

— 18.00, военная часть № 701 — день открытых дверей.

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp (0555) 312 024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.