Спортивный календарь с 17 по 23 июля

12—21 июля. Международная олимпиада по интеллектуальным видам спорта. Пардубице (Чехия)

В программу в числе прочих включены состязания по тогуз-коргоолу. В этом виде выступает и сборная Кыргызстана, в составе которой 16 спортсменов.

16—30 июля. Чемпионат мира по водным видам спорта. Будапешт (Венгрия)

Кыргызстан представляют известные пловцы Денис Петрашов, Кирилл Вайс и Дарья Таланова.





17—23 июля. Международные соревнования среди женщин по теннису. Астана (Казахстан)

Участвуют 50 спортсменок из 19 стран, в том числе единственная кыргызстанка Ксения Палкина.

17—24 июля. Чемпионат мира по современному пятиборью. Прага (Чехия)

За победу борются спортсмены не старше 19 лет. Среди них три кыргызстанца.

18—30 июля. XXIII Сурдлимпийские летние игры. Самсун (Турция)

Прежнее название состязаний — Всемирные игры глухих. Медали разыгрываются в 21 виде спорта. От Кыргызстана выступят 10 человек.



19 июля. Отборочные соревнования на чемпионат Азии (до 23 лет) по футболу, первый тур. Бишкек, стадион имени Д.Омурзакова, 19.00

Сборная Кыргызстана — сборная Ирана.

Финальная стадия чемпионата Азии пройдет в 2018 году. У нашей команды неплохая возможность попасть туда, поскольку за путевку борется в родных стенах. В первом же туре ей противостоит главный соперник. В рамках подготовки к отборочному раунду кыргызстанцы выступили на турнире в Катаре.

20 июля. Клубный чемпионат Азии по футзалу, группа, А, первый тур. Хошимин (Вьетнам)

«Тайсоннам» (Вьетнам) — EREM (Кыргызстан).

На этом турнире выступают чемпионы своих стран. Нашу страну представляет победитель Суперлиги-2017 — ошский EREM. Соперники по групповому этапу у него непростые. В первом туре важно не проиграть хозяину турнира.

20—23 июля. Чемпионат Азии среди кадетов по вольной, греко-римской и женской борьбе. Бангкок (Таиланд)

Чем моложе состав участников континентального первенства, тем лучше выступают на нем кыргызстанцы. Наши кадеты хорошо показывают себя на азиатской и мировой арене. На этом турнире сборная КР — один из фаворитов.

20—30 июля. Всемирные игры. Вроцлав (Польша)

Всемирные игры — комплексные состязания, в программу которых входят не включенные в Олимпиаду виды спорта. Во Вроцлаве борьба за победу идет более в чем 30 видах. От Кыргызстана выступает сборная по кикбоксингу — четыре человека.

20—30 июля. Международные соревнования AstanaOpen по шахматам. Астана (Казахстан)

Борьба за победу идет в нескольких возрастных группах. Кыргызстан представляют 15 спортсменов.

20—30 июля. Чемпионат Азии среди школьников по шахматам. Паньцзинь (Китай)

В программе состязания по классическим, быстрым шахматам и блицу. В составе сборной Кыргызстана в своих возрастных категориях выступают девять шахматистов.



21 июля. Отборочные соревнования на чемпионат Азии (до 23 лет) по футболу, второй тур. Бишкек, стадион имени Д.Омурзакова, 19.00

Сборная Омана — сборная Кыргызстана.

Оманская команда — темная лошадка турнира. На игру с ней сборной КР следует выходить с предельной концентрацией, невзирая на итог первого тура.

21—24 июля. Чемпионат мира по борьбе на поясах. Астана (Казахстан)

В данном виде спорта Кыргызстан один из мировых лидеров. На чемпионате мира-2016 наша команда завоевала семь наград. Столько же, а то и больше, может выиграть сейчас. В составе команды 20 борцов.

22 июля. Клубный чемпионат Азии по футзалу, группа, А, второй тур. Хошимин (Вьетнам)

EREM — «Ал Дафра» (ОАЭ).

Во втором поединке противник у нашего клуба не менее грозный. Если EREM хочет выйти в плей-офф, надо его побеждать.

22—23 июля. Соревнования WEFAmateurs по кулатуу эртаймаш. Бишкек, спорткомплекс «Беш-Сары»

Запланированы схватки среди спортсменов-любителей — детей, кадетов, юниоров, взрослых и девушек из столицы и регионов Кыргызстана.

23 июля. Отборочные соревнования на чемпионат Азии (до 23 лет) по футболу, третий тур. Бишкек, стадион имени Д.Омурзакова, 19.00

Сборная Ирана — сборная Омана.

Заключительный поединок турнира имеет ключевое значение для распределения участников в итоговой таблице. Сборная Кыргызстана отдыхает, и можно с легким сердцем понаблюдать за противостоянием гостей.