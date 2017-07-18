Скандал вокруг Liglass Traiding. В деле появились адвокаты по отмыванию денег

Экономический обозреватель информационного сайта aktualne.cz Ондржей Соукуп рассказал радио «Азаттык» о работе над материалом о деятельности компании Liglass Trading CZ s.r.o. Выяснилось, что компания связана с юристами, специализирующимися на отмывании денег. Напомним, чешские журналисты первыми заинтересовались прошлым инвесторов, пообещавших развивать гидроэнергетику Кыргызстана.

Ондржей Соукуп рассказал, что на самом деле расследование журналисты начали, чтобы просто рассказать о чешской компании, которой удалось подписать столь крупный договор в Кыргызстане. Но выяснилось, что компанию на рынке не знают.

Когда чешские журналисты стали изучать данные Liglass, то оказалось, что она зарегистрирована по тому же адресу, что и достаточно известное адвокатское бюро. Юристы бюро специализируются на обслуживании людей, которые зачастую подозревались в коррупции.

«Первоначальной нашей версией было, что, возможно, каким-то образом наши коррупционеры через Кыргызстан пытаются отмыть деньги. Представители этой конторы — не коррупционеры, они — юристы. Высококлассные, надо сказать. И они готовят такие договоры, такие абсолютно легальные схемы, я думаю, которые используются людьми, которых даже судили за коррупцию, для вывода денег, их отмывания», — рассказал Ондржей Соукуп.

«Бытует мнение, что они одни из лучших на рынке, если вам нужно спрятать свои доходы. Это легальная практика. Но любой занимающийся расследованиями журналист, когда видит название этого адвокатского бюро, он тут же подпрыгивает в кресле. И начнет копать», — добавил он.

Журналисты начали звонить в Министерство промышленности, Чешский экспортный банк, Государственное агентство, которое занимается страхованием таких сделок. Везде сказали, что никто ничего не знает. Больше всего журналистов насторожило то, что Чешский экспортный банк об этом ничего не знает.

«Я не припомню другую экспортную сделку такого объема, которая обходилась бы без Чешского экспортного банка — госучреждения, которое дает деньги по самым низким ставкам. Вот это действительно был уже тревожный знак. В банке сказали, что вообще не слышали о Liglass Trading. Никто никогда с ними такой сделки не обсуждал», — прокомментировал Ондржей Соукуп.

Есть еще один момент. В названии компании есть аббревиатура s.r.o. Она означает, что это общество с ограниченной ответственностью. Если компания окажется несостоятельной, ее признают банкротом. И кредиторы ничего с нее взять не смогут.

«Мы будем следить за развитием событий, изучим, что это за компания и, прежде всего, откуда могут быть деньги, потому что они явно не из Чехии», — заключил Ондржей Соукуп.