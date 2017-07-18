Ренат Самудинов о внутренних разногласиях в СДПК и интригах Василивецкого

Если кто-то знать не знал, что в СДПК есть молодежное крыло, то теперь наверняка знают. Не благодаря какой-то активной работе, а потому что Ренат Самудинов позволил себе высказать собственное мнение. Он лидер молодежного крыла. Так он утверждает. В политической организации пока весьма нечетко, но намекают, что это не соответствует действительности.
Кто-то считает, что в партии произошел раскол. Кто-то произошедшее даже назвал скандалом. Политсовет СДПК пока никак не комментирует инцидент.
Журналист ИА «24.kg» задал несколько вопросов возмутителю социал-демократического спокойствия.
— Ренат, вы, как лидер молодежного крыла, до важного для партии съезда выступили с инициативой провести праймериз. Вы потребовали отчета руководства партии. Сделали это в социальных сетях. А вы пытались все эти предложения озвучить руководству партии или политсовету при личной встрече?
— Нет. Никаких разговоров не было. Последний разговор состоялся, когда до меня дошла информация, что внутри молодежного крыла происходят интриги и этим руководит Алексей Василивецкий.
Когда я понял, что интриги входят в активную фазу, решил выходить в публичное пространство. Поскольку внутри партии нас не слышат. Никаких разговоров с нами не ведется. Я бы сказал, полное игнорирование.Ренат Самудинов
Теперь еще появились разговоры, что я самозванец. Но многие партийцы знают, что я давно руковожу молодежным движением партии.
— То есть вы не самозванец? Сколько лет вы возглавляете молодежное крыло?
— Меня избрали в 2007 году на молодежном форуме. Позже переизбирали несколько раз. Претензий ко мне не было. Правда, мне кажется, что теперь все протоколы тех заседаний будут уничтожены или уже уничтожили.
— А члены или лидеры молодежного крыла могут присутствовать на политсовете? Рассматриваются ли ваши инициативы?
— Если честно, то политсовет собирался два или три раза. Это было, когда его возглавлял Чыныбай Турсунбеков. При его руководстве нас пару раз приглашали, слушали нас и наши предложения. Какие-то из них одобряли, но процесс их реализации всегда затормаживался.
— А что конкретно вы предлагали? Можете пример привести?
— Например, мы предложили открыть партийную школу для членов молодежного крыла. Развивать молодежь надо, согласитесь.
До этого я предлагал установить отчетность на всех уровнях. Начиная от депутатов местных кенешей. Каждые четыре месяца о том, как они исполняют свои обещания, перед избирателями.
Но многие выступили против. Это же потребует опять же регламентации и отчетности. Мы предлагали составить четкую повестку с ясно сформулированными вопросами, которые следует спускать до всех членов партии. Все члены партии должны на всех уровнях знать, какие у нас планы, какая стратегия, в каком направлении мы движемся, что мы должны соблюдать, как должны себя вести.
Эти инициативы мы (и я лично) озвучивали неоднократно и Фариду Ниязову, и Чыныбаю Турсунбекову.
Пробовал попасть к Икраму Илмиянову, но это оказалось вообще нереальным. К очень многим депутатам обращался. Но сама система политсовета не работает.Ренат Самудинов
— Все ваши инициативы отвергались?
— Нет, они не отвергались. Это называется забюрократизировать. Я, к примеру, обращаюсь к начальнику штаба Данияру Аттокурову. Он говорит, мол, я ничего не решаю, и отправляет к Фариду Ниязову. Фарид Абилезимович отправляет меня к другому. И так по кругу. То есть просто отфутболивали.
— Ренат, а вы не пытались встретиться с Фаридом Ниязовым? Рассказать ему, как первому заместителю председателя политсовета партии, о своих инициативах или что вас тревожит? Может, стоило за столом переговоров встретиться, а не выносить сор из избы?
— К Фариду Ниязову я несколько раз пытался попасть до съезда. Записывался. Мне говорили, что сообщат дополнительное время. Они всегда так говорят. Но это растягивалось на неопределенное время. Я с ним так и не встретился.
— А с Алексеем Василивецким пытались встретиться? Вы обвиняете его в интригах. Может, сели бы, пообщались. Худой мир он же лучше…
— Что касается Василивецкого, то с ним мы не можем разговаривать официально. Он не член партии. При всех беседах, инструктаже в молодежном крыле, которые проводил Василивецкий, неизменно присутствовал Фарид Ниязов.
— С чего начался ваш конфликт с Василивицким?
— По его инициативе разбирали мою деятельность. Меня обвинили в том, что я работаю на другие партии, что меня купил какой-то очень крупный олигарх. Это ложь. Это намеренная неправда.
И еще мы писали программы, но нам заявили, что молодежное крыло не имеет интеллектуальной возможности создавать такие документы. Мы дураки неспособные, получается?Ренат Самудинов
— А если честно, вам поступали предложения о сотрудничестве из других партий?
— Да, мне регулярно предлагают перейти в другую партию. Я этого никогда не скрывал.
Важно же другое. Я никогда не изменял СДПК. Считаю это принципиальным — раз я в этой партии, я не могу и не буду принимать другие предложения, какими бы заманчивыми они ни были.
— Вас могут исключить из СДПК, как думаете?
— Думаю, исключение будет. Хотя, что я такого антипартийного сказал? Мы предложили проводить праймериз. Разве это плохо?
На следующих парламентских выборах, думаю, партии будут использовать этот механизм — праймериз. Ведь в целом для оздоровления любой партии, и СДПК тоже, это очень нужно. Тем самым мы пытаемся отвести партии от вождистского мировоззрения.