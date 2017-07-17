Продавец швейцарских часов из Кыргызстана о цене, подделках и знаменитостях

22-летний Эльдияр Бектенов уже десять лет живет на родине часов и шоколада – в Швейцарии. За эти годы, кроме родного кыргызского, он выучил французский, английский и немецкий языки и получил высшее образование по специальности «Менеджмент» в сфере торговли.

Устроился на работу в бутик часов. Кстати, первым его наставником оказался по воле судьбы часовщик в четвертом поколении. Эльдияр недавно перевелся в крупнейший магазин в Швейцарии - «Омега».

Собеседник ИА «24.kg» рассказал, как отличить настоящие швейцарские часы от подделки и в чем секрет их популярности.

- Эльдияр, как ты начал свою карьеру? Какие требования у бутиков к продавцу самых дорогих часов в мире?

- Искал работу, узнал о конкурсе в бутике швейцарских часов и прошел.

Самое главное требование к консультанту - отличное знание всех моделей. Нужно удовлетворить любопытство покупателей: у нас редко бывают случайные клиенты. Поэтому, если затруднитесь ответить хотя бы на один вопрос, моментально потеряете доверие.

Далее в списке требований - тактичность.

Также мы соблюдаем дресс-код. Работник магазина должен обладать приятной внешностью, тихим и в то же время уверенным голосом. Быть очень вежливым и терпеливым, ведь клиенту иногда трудно сделать выбор. В такие моменты продавец может предложить бокал шампанского или кофе: надо дать почувствовать покупателю, что его мнение важнее продажи.

Кроме этого, я всегда должен носить фирменные часы и быть готов рассказать необходимую информацию об этой модели.

Еще владение языками: надо знать хотя бы несколько приветствий на китайском, арабском или японском.

- Часы могут считаться швейцарскими, только если на 50 процентов состоят издеталей отечественнего производства. И финальную проверку они тоже должны пройти в Швейцарии…

- Да, чтобы иметь качество Swiss Made, все детали должны быть произведены и собраны именно в Швейцарии, ни в Китае, ни в любой другой стране Европы. Но отмечу, что подделки встречаются, ведь не все могут отличить фальшивку.

- А как отличить?

- Во-первых, брендовые часы можно отличить по весу. Они не могут быть легкими.

Во-вторых, если внимательно посмотреть, в оригинальных часах можно заменить механизм батарейками.

В-третьих, обратите внимание на внешний вид и коробку. Швейцарские часы вам красиво упакуют в фирменную коробку, обязательно вложат небольшой буклет и гарантийный талон.

В-четвертых, часы знаменитых марок не могут быть дешевле обычных. Вы никогда не встретите скидку в 50 или 70 процентов на них. И самое главное – хорошие, новые часы вы купите только в брендовых бутиках или крупных торговых домах.

- Для нас швейцарские часы - роскошь. Но у европейцев другой склад ума. Для них часы имеют такую же ценность?

- Вы правы! Многие европейцы - минималисты. Но для них часы не роскошь и не признак материального благосостояния.

Обладатели фирменных дорогих моделей - обычно люди-фанаты. Прежде всего они преданы одной марке. Покупают дорогие часы еще и коллекционеры.

Среди моих клиентов были люди, которые знают о часах абсолютно все, они не упускают момента и участвуют во всех мероприятиях, связанных с любимым брендом.

Среди швейцарцев обычно отечественные часы ценят люди преклонного возраста. Молодежь носит недорогие, в пределах 200-300 евро. При этом их не интересует внутренний механизм, привлекает обычно крутой внешний вид.

- У кого швейцарские часы пользуются наибольшей популярностью?

- Больше всех покупают китайцы. Хотя представители Поднебесной являются частыми клиентами почти всех мировых брендов.

После Китая много покупателей из Арабских стран, Малайзии и Индии. Если говорить о республиках бывшего СССР, много людей приезжает из России и соседнего Казахстана.

Любой турист в Швейцарии обязательно посещает наши магазины. Но достаточно и тех, кто специально приезжает за покупкой часов: только в Швейцарии можно получить 100-процентную гарантию качества, и цены здесь ниже.

Кроме того, здесь поколение часовщиков и знатоков, из первых уст можно узнать информацию о новинках и много полезного.

- Сколько стоят настоящие швейцарские часы?

- Можно найти от 100 евро до нескольких миллионов долларов.

Например, в нашем магазине были часы за $200 тысяч. В то же время некоторые клиенты под заказ покупали модели за $20 миллионов. Все зависит от авторитета бутика.

- Сколько стоили самые дорогие часы, которые вы продали?

- Был в моей практике очень приятный случай: однажды я продал часы за $34 тысячи. До сих пор вспоминаю с удовольствием, так как в то время я был не профессиональным консультантом, а лишь проходил практику.

Покупателями была семейная пара средних лет, они долго советовались и знакомились с маркой. К счастью, я отлично знал историю и особенности именно этой модели и не мог не воспользоваться моментом, чтобы блеснуть знаниями.

- Говорят, некоторые часы покупатель может получить только через два года… Были ли заказы из стран Центральной Азии на швейцарские часы?

- Насчет заказов из стран Центральной Азии я ничего не знаю. Дело в том, что заключать такие сделки могут напрямую с производителем. Обычно все фанаты, любители, дистрибьюторы ежегодно собираются на крупнейшей выставке новинок в сфере часов Basel World.

Здесь производители демонстрируют новинки, которые на заводе готовили именно для выставки – один-два экземпляра. Там можно сразу заключить контракт на покупку или на индивидуальный заказ.

Но не два года, насколько мне известно, заказ сделают в течение 12 месяцев.

- Швейцарские часы носят не простые люди. К вам, наверное, часто заходят мировые знаменитости?

- К сожалению, не могу похвастаться и назвать поименно наших клиентов. Конфиденциальность покупателя превыше всего. Это кстати, одно из самых важных требований к консультанту магазина.

У нас были известные актеры и политики, чемпионы мира. Но мы не можем фотографироваться с ними или, к примеру, попросить автограф. Я даже не могу сказать, что узнал человека. Покупателя не должно смущать любопытство продавцов.

Прежде всего, я работник бутика, а они клиенты. Многие торговые дома закрывают двери после того, как к ним заходят знаменитости. Это делается, чтобы клиент мог в тихой и спокойной обстановке поговорить, посоветоваться и сделать правильный выбор.