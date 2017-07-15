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Общество

Премьера фильма о манасчи Саякбае Каралаеве состоится 31 августа

Премьера фильма о манасчи Саякбае Каралаеве состоится 31 августа. Об этом сообщили в МОФ «Саякбай манасчы».

Вспоминая свою жизнь, Саякбай Каралаев рассказывает о кульминационных исторических событиях кыргызской и советской истории. Главной же темой фильма является загадка героической трилогии «Манас». 

Съемки начались в августе 2016 года. Режиссер фильма «Саякбай» – Эрнест Абдыжапаров. В роли Саякбая: Марат Жанталиев (в пожилом возрасте), Бактыбек Нурмат уулу (в зрелом возрасте), Умот Доолот уулу (в детстве). Кроме того, в роли Чингиза Айтматова снимался сын писателя Эльдар.
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