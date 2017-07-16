Топ-5 книг от спикера Жогорку Кенеша Чыныбая Турсунбекова

С 2010 года Кыргызстан перешел на парламентское управление. В этом же году Чыныбай Турсунбеков стал депутатом и начал продвигать новые принципы. В настоящее время он руководит Жогорку Кенешем.

Сам парламентарий имеет филологическое образование. Несомненно, список любимой и необходимой ему в работе литературы огромный. Чыныбай Турсунбеков выделил свой топ-5 книг, в который вошли и нетленная классика и труды именитых политиков.

1 Уинстон Черчилль «Вторая мировая война»

- Уинстон Черчилль признан величайшим человеком прошлого столетия. Он относился к тем немногим людям, которые влияли на политику во всем мире. Его премьерство в Англии выпало на 1940-е годы, когда шла Вторая мировая война. Он был талантливым человеком и проявил себя как журналист, писатель, военный, имел звание полковника, но главное его достижение — это политическая деятельность.

Читать воспоминания автора не только интересно, но и чрезвычайно полезно. Когда страны преодолевают разногласия и объединяются в союзы, только тогда они побеждают зло. Об этом нужно задуматься и сейчас - в наше время. Чыныбай Турсунбеков

О Второй мировой войне Черчилль написал несколько книг. Он всегда считал, что эта война — продолжение Первой мировой. Автор в воспоминаниях дает точные анализы событий и с большой смелостью оценивает их.

Масштабность воспоминаний просто удивляет. Можно сказать, что это летопись о войне с выводами и анализом английского политика. Чыныбай Турсунбеков

Читать книги Черчилля будет интересно не только политикам, но и любителям военной истории, ведь здесь много описаний военной техники, битв, сражений. Повествование перекликается с другими политическими лидерами. Автор подробно рассказывает о встречах с ними и проведенных переговорах.

Книгу можно прочитать здесь.

2 Джо Стадвелл «Азиатская модель управления: удачи и провалы самого динамичного региона в мире»

- Книга Джо Стадвелла, журналиста, писателя, бывшего директора консалтингового агентства Dragonomics и главного редактора China Economic Quarterly, описывает экономическое развитие четырех азиатских стран, добившихся наибольших успехов, – Японии, Кореи, Тайваня, Китая. Провалы и неудачи показаны на примере Индонезии, Таиланда, Филиппин, Малайзии. Стадвелл отвечает на вопрос, почему одни смогли, а другие – нет, с помощью следующей формулы, работающей в хронологическом порядке:

- земельная реформа, которая ведет к высокоурожайному частному фермерству;

- высокие темпы ориентированного на экспорт промышленного производства;

- государственный контроль над финансовой и банковской системой, заставляющий ее работать на выполнение двух первых задач.

Для развития нашей экономики у нас должна быть своя модель развития, но мы, как азиаты и соседи, должны заимствовать у «азиатских тигров» их опыт. Чыныбай Турсунбеков

Действительно, Азия продемонстрировала нам чудеса экономического подъема. Но так ли все радужно у новоиспеченных великанов мирового рынка и куда они так быстро движутся – к пропасти или процветанию? Это не менее важные вопросы, и ответы на них также можно найти в «Азиатской модели управления».

Прочитать книгу онлайн можно по ссылке.

3 Чингиз Айтматов «И дольше века длится день»

«Человек без памяти прошлого... оказывается вне исторической перспективы и способен жить только сегодняшним днем».

- Эти слова Айтматова служат своеобразным ключом к пониманию романа. Не случайно основная тема произведения — память, верность человеческому началу в самом себе. Вне прошлого нет и будущего, без корней нет и роста.

Роман призывает помнить свое прошлое, хранить предания, обычаи предков, служить звеном между поколениями и передать всю мудрость народа потомкам. Чыныбай Турсунбеков

Роман можно прочитать по ссылке.

4 Поэзия Сергея Есенина

- При внимательном рассмотрении поэзии Есенина нельзя не отвергнуть ошибочной тенденции критики 20-х годов, стремившейся представить все творчество поэта как выражение буржуазного и мелкобуржуазного упадочнического индивидуализма, а основные мотивы его лирики – как воплощение религиозных и любовных чувств.

Его произведения актуальны и сегодня. Они учат любви, побуждают к размышлениям о духовной жизни.

Есенин во всех смыслах «золотой поэт Серебряного века». И золотой – не ценой, а любовью людей.

Стихи Сергея Есенина можно прочитать здесь.

5 Бронислав Виногородский «Искусство управления миром»

- Книга, на мой взгляд, указывает в каком направлении двигаться, если есть желание заняться собой, тем, что внутри и снаружи. Думаю, книгу можно назвать учебником по внутренним основам управления.

Она построена на основе Дао Де Цзин и подразделяется на три части с учетом деления мира на три потока: дела и обстоятельства, которые между собой тесно связаны, переходят друг в друга, перетекают и при этом составляют единый и целый поток мира.

Власть, управление и руководство - дело достаточно сложное, затратное. Оно влияет на физическое и психическое здоровье человека. Особенно полезно прочесть книгу тем, кто связан с властью. Возможно, она поможет сохранить и укрепить равновесие. Чыныбай Турсунбеков

Книгу рекомендую к прочтению всем, кто интересуется собой, миром, окружающими людьми, жизнью, понятиями сознания и ума, чем-то новым.

«Искусство управления миром» доступно к прочтению по ссылке.