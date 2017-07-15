Очарование Тбилиси

Побывав здесь однажды, хочется вернуться снова, изучить каждый уголок, запечатлеть сотый кадр незабываемых пейзажей, запомнить еще одну легенду, коих тут существует множество.

Грузинский рай

Согласно одной из них, когда Бог делил Землю и раздавал части разным народам, грузины опоздали, так как задержались за очередным богатым застольем. И когда они пришли, то все земли были розданы. И тогда Бог спросил грузинский народ, почему они опоздали. На это грузины ответили, что произносили тост за Бога, за мир и за себя. Всевышнему очень понравился такой ответ, поэтому он отдал грузинскому народу кусок земли, который оставил для себя при делении. Поэтому грузины считают свою страну раем на земле.

И это мнение вполне оправданно. Богатейшая история, замечательные люди и вкуснейшая кухня.

Фото ИА «24.kg». Вид на Тбилиси

Май, пожалуй, самое подходящее время для знакомства с Тбилиси. Солнечно, свежо, кругом зелено. Зеленые зоны там — в отличие от Бишкека — организованы повсеместно и любимы горожанами и гостями столицы.

Языковых проблем у нас не возникало. Все, к кому обращались с вопросом, говорили по-русски. Жители Тбилиси – очень гостеприимные, отзывчивые, готовые прийти на помощь. К примеру, в первый же день мы с подругой потерялись. «А давайте вместе поищем вашу гостиницу!» — любезно предложил помощь мужчина, который поздно вечером явно спешил по своим делам. Но около получаса терпеливо плутал с нами по кварталам в поисках отеля. И ведь нашли!

Фото ИА «24.kg». Тбилиси, Мост мира

В кафе к туристам тоже не останутся равнодушными. «Я о-очень извиняюсь, но кто хинкали ест приборами?! Только руками! И обязательно под водку, а не вино», — не удержался от замечания молодой мужчина, сидящий за соседним столиком. Позже он еще раз пять извинился.

Что еще удивило? Терпение водителей в старой части города. Туристы снуют тут и там прямо по проезжей части, но владельцы авто практически всегда уступают пешеходам. В остальном же тбилисский хаос на дорогах почти не отличается от бишкекского.

Вино на застольях просто льется рекой. Мужчины чаще пьют белое, нежели красное. Для здоровья, говорят, полезнее. И еще сложилось мнение, что гиды-водители всегда приберегут бутылочку напитка для пассажиров на дальние расстояния, к примеру, в Кахетию или в Мцхету.

В Тбилиси наблюдается яркая смесь древних соборов и полуразрушенных крепостей, старинных кварталов и колоритных двориков с ажурными балконами, советских построек и ультрасовременных бизнес-центров. А какая панорама открывается с канатной дороги!

Город влюбленных

Сигнахи – небольшой городок в восточной Грузии, расположенный на склоне горы в историческом регионе Кахетии. Город основан в XVII веке. По словам местных жителей, это единственный город в Грузии, целиком сохранивший крепостные стены. Стена уставлена сторожевыми башенками, на которые можно подняться, чтобы обозреть великолепные виды на Алазанскую долину.

Почему город любви? В Сигнахи находится Дом бракосочетания, в котором можно пожениться в любое время суток. Для этого все-то нужно иметь при себе паспорт и заплатить за услугу. Интересно, сколько влюбленных сердец связали себя узами брака после романтичных прогулок по мощеным улочкам этого уютного городка?

В двух километрах от него расположен популярный среди туристов и паломников Бодбийский монастырь, где покоятся мощи просветительницы Грузии святой Нины (IV век). Говорят, у тех, кто свято верит и прикоснется к мощам, сбудется заветное желание.

А в пределах 50 километров от Сигнахи высоко на горе над Алазанской равниной находится древнейший монастырь Некреси. В Грузии почти любой храм – это смотровая площадка. И Некреси не исключение. С высоты открывается удивительная картина.

Винное изобилие

В Грузии произрастает более 400 сортов винограда. Находясь в Кахетии, мы не могли не заглянуть на виноградники, а затем продегустировали вина на самом заводе.

С начала сентября и до начала октября в Кахетии проходит праздник сбора винограда сорта «ртвели». Винзаводы организовывают специальные экскурсии, в рамках которых можно поучаствовать в сборе винограда и приготовлении вина.

Поскольку мы приехали весной, то с интересом послушали о традиционном способе производства вина – в квеври. Это глиняный сосуд без ручек, кувшин. Виноград давится с кожурой и косточками. Полученное виноградное сусло наливается в квеври и запечатывается.

Квеври закапывают в землю. Таким образом, все время поддерживается постоянная температура брожения виноматериала — и летом, и зимой. По мере расщепления бактериями сахара, содержащегося в виноградном соке, с выделением спирта и углекислого газа (процесс брожения) шкурки винограда опускаются на дно квеври. Когда вино готово, его постепенно извлекают ковшиками, а пустой квеври моют.

Хотите увидеть и поучаствовать в процессе? Тогда приезжайте сюда осенью!