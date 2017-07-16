Джалал-Абадская область. От чего у туристов захватывает дух

Насладившись красотами Таласской области, ИА «24.kg» отправляется на юго-запад Кыргызстана, в энергетический центр страны — Джалал-Абадскую область, где расположены основные ГЭС, построенные на реке Нарын.

Минеральные источники

В древности возле местных целебных источников возникло поселение. С ростом населения появились гончары, ремесленники, развивались кустарные мастерские, которые впоследствии дали начало небольшим перерабатывающим предприятиям. В начале XIX века на месте кишлака построили Кокандскую крепость. В 1876 году она стала частью Российской империи и в 1877-м приобрела статус города. К этому времени относится первое упоминание о Джалал-Абаде.

Тогда же провели первые химические анализы воды, и началось строительство купален, ванного здания, лазарета для военнослужащих. В 1912-м местный купец Айып-Булак возвел красивое здание над источником, сохранившееся до наших дней.

По преданию здесь находились Чашма-Аюб (источники Иова), которые посещал пророк Аюб (библейский Иов). Многие из них известны со II века до н. э. и считаются священными.

Комплекс Шах-Фазиль

По преданиям внук пророка Мухаммеда Шах-Джарир пришел с войском в эти края, распространяя ислам. Во время пятничного намаза местные огнепоклонники напали на безоружных арабов и обезглавили их. Местная девушка по имени Булан омыла головы, чтобы найти среди них своего любимого, и похоронила всех убитых. В память о тех ужасных событиях построен мавзолей Сафед-Булан, куда могут входить только женщины.

Характерной чертой памятников является сочетание наружного аскетизма с богатством внутреннего декора, представленного орнаментальной ганчевой резьбой. Комплекс является мусульманской святыней.

Долина Арстанбап

Площадь лесов достигает более 600 тысяч гектаров. Местные жители уверены, что грецкий орех попал в Грецию именно из этих мест. Александр Македонский, возвращаясь из похода на Восток, взял с собой фрукты и орехи из местных лесов.

Однако ученые определили, что исторической родиной грецкого ореха является Малайзия. Возможно, в Кыргызстан его завезли в период расцвета Великого шелкового пути. В долине растут гигантские деревья, возраст которых достигает тысячи лет.

Заповедник Сары-Челек

Это особо охраняемая природная зона Кыргызстана. Заповедник образован в 1959 году с целью сохранения и изучения первозданной флоры и фауны, а в 1979-м его включили в международную сеть биосферных заповедников ЮНЕСКО.

Здесь обильно цветет прангос — растение с мохнатыми листьями и ярко-желтыми цветами. Благодаря ему местность и получила свое название. Однако на старых картах дается прежнее название — Тускаул. Это имя героя народного эпоса, совершившего множество подвигов. На южном берегу озера находится его могила. Существует легенда, что его конь в сумерках появляется из глубин озера.

Урочище Саймалуу-Таш

Оно является одной из крупнейших галерей петроглифов в мире. Изображения относятся ко II тысячелетию до н. э. Однако увидеть рисунки можно только летом, в остальное время они покрыты снегом и дорога непроходима.

Многофигурные композиции отображают сцены охоты, приручения диких животных, перекочевок по горным тропам, ритуальные пляски ряженых, солнцеликих и луноподобных божеств, пляски демонических человекоподобных существ с собачьими головами и гипертрофированно большепалыми руками. Огромное количество солярных знаков говорит о том, что поклонение Солнцу было основной формой религии.

Токтогульское водохранилище

ГЭС Кыргызстана являются режимными объектами и без специального пропуска на них не пустят, хотя туристам было бы весьма интересно узнать об истории станций и посмотреть, как вода превращается в энергию.

Водохранилище образовано исполинской плотиной Токтогульской ГЭС на реке Нарын и является самым крупным водохранилищем в Центральной Азии. Район популярен среди любителей рыбалки, дайвинга, мото- и джиптуров. В водохранилище водятся сазан, карась, толстолобик, маринка, белый амур, форель, креветки и даже медузы.

Вдоль водохранилища идет знаменитый Памирский тракт — одна из самых высокогорных автомобильных дорог мира.

Поселок, ГЭС и водохранилище названы в честь Токтогула Сатылганова.

Могила и музей акына

Известнейший кыргызский акын Токтогул Сатылганов родился в Токтогульском районе. Его мать Бурма была талантливой и известной в своем округе плакальщицей. Она и стала первой наставницей Токтогула, пробудив в нем желание петь и сочинять.

Однако за участие в Андижанском восстании Токтогула Сатылганова чуть не повесили. Его уже приговорили к смертной казни, но вскоре заменили ее семилетней каторгой в Сибири, где он провел пять лет. После нескольких неудачных попыток ему удалось бежать. Умер он в 69 лет в родном селе.