Сараванамутту: В Бишкеке не хватает кинотеатров, где бы шли фильмы на английском

Рам Сараванамутту – страновой директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН. Он живет в Кыргызстане уже больше четырех лет, но срок работы скоро завершается, и его ждет переезд в другую страну.

Поскольку большая часть работы осуществляется на местах, то наш собеседник часто ездит по стране. Рам исколесил всю республику. Единственное место, куда так и не добрался, – это Казарман.

Человеку, который, как я, жил и работал практически на всех континентах, сложно сказать, откуда он родом. Родился на Шри-Ланке, но вырос в Италии. Рам Сараванамутту

- Что вас удивляет в Кыргызстане?

- Поскольку довелось очень много путешествовать по стране, то, конечно, первое, что приходит в голову, – это природное разнообразие. За одну поездку можно пережить все четыре сезона – начнешь путь жарким летом, а на высокогорном перевале – снег и настоящая зима! И везде очень гостеприимные люди и такие предприимчивые. Куда бы ни приехал, везде можно встретить интересных и мудрых людей и общаться часами, даже не зная языка.

Фото из личного архива. Рам Сараванамутту в селе Кызыл-Ой при температуре -27 градусов

- Что напоминает в Бишкеке о родном городе?

- Я жил и работал во многих странах так долго, что не чувствую, что где-то у меня есть родной город – каждый город, где я был, становится родным. И в каждом я нахожу и свои особенности и схожие черты. А что особенно напоминает родные края, где я вырос, так это пиццерия Dolce Vita и зеленые бишкекские улочки.

- О чем вы скучаете, чего вам не хватает в Кыргызстане?

- Разве в Кыргызстане нет чего-то такого, что есть в других городах? Единственное, чего особенно не хватает, так это кинотеатров, где бы шли фильмы на английском языке.

Фото из личного архива. Рам Сараванамутту в Байзаке

- Есть ли любимое место в Бишкеке?

- Есть, и оно мне по-настоящему дорого. Это - Дубовый парк. Я очень люблю скульптуры под открытым небом, гуляю каждые выходные, если есть такая возможность. Там свободно и легко дышится.

- Что вам нравится в национальной кухне? А что вы боитесь даже попробовать?

- Тут меня ничем не удивить – я попробовал все, все кулинарные деликатесы кыргызской кухни. Я по натуре очень любознательный человек, мне интересно пробовать новое. Должен сказать, вкусно было все, но самое вкусное – это баткенский абрикос.

Думал, что знаю, что такое хорошие абрикосы и абрикосовое варенье, пока не попробовал баткенские. Поверите или нет, но я увожу с собой несколько банок такого варенья – специально ездил, покупал. А еще душистая иссык-кульская черная смородина… И орехи, и форель. Рам Сараванамутту

Был в Нарыне с нами такой случай: на ужин заказали жареную форель, только вот не уточнили порцию. Я думал, принесут по куску рыбы, так как каждый заказывал порцию. А нам принесли по огромной рыбине каждому!

- Что вас очаровало и разочаровало при близком знакомстве с местным населением?

- Я рад каждому знакомству в Кыргызстане – и на работе, и в поездках меня окружали искренние люди, интересные собеседники. Больше всего поражает открытость и душевность.

Фото из личного архива. Рам Сараванамутту находит общий язык с кыргызстанцами, даже не зная кыргызского

- Что бы вы поменяли в Бишкеке?

- Я бы серьезное внимание уделил сокращению выхлопных газов. В Бишкеке очень много, слишком много машин. Мне кажется, что сокращение числа авто на улицах оздоровило бы город.