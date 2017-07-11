Один из свидетелей по делу Шыкмаматова заявляет о давлении со стороны следствия

Один из свидетелей по делу Алмамбета Шыкмаматова заявляет о давлении со стороны следствия. Об этом сегодня в суде рассказала главный специалист финансово-хозяйственного отдела аппарата Счетной палаты Айнура Романова.

По ее словам, на очной ставке с подсудимым Жусубалы Иманалиевым следователь долгое время задавал одни и те же вопросы и злился, что она не путается в ответах.

«Следователь говорил мне, что имеет право посадить меня на 48 часов», — добавила свидетель.

17 февраля 2017 года генеральным прокурором возбуждено уголовное дело в отношении бывшего аудитора Счетной палаты, а ныне депутата Жогорку Кенеша Алмамбета Шыкмаматова по статье 303 (коррупция) Уголовного кодекса КР. По информации Генпрокуратуры, Алмамбет Шыкмаматов включил в тендерную заявку автомобиль своей жены, продав его компании — победителю тендера «Барат Люкс» — за $13,5 тысячи, но ГП считает, что реальная цена автомобиля на то время якобы составляла около $10 тысяч.