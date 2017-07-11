В суде по делу Алмамбета Шыкмаматова свидетеля уличили во лжи

Сегодня в суде, где рассматривается уголовное дело Алмамбета Шыкмаматова, экс-руководителя аппарата Счетной палаты Тологона Чормонова поймали на лжи.

Во время следствия Чормонов заявил, что одного из подсудимых — гражданина Германии Али Юкселя — он впервые увидел, когда последний в 2011 году приходил в Счетную палату с сотрудником ведомства Болотом Жаныбековым.

«Во время следствия и сейчас вы говорите, что мы впервые с вами познакомились через Болота Жаныбекова», — сказал Али Юксель, обращаясь к Тологону Чормонову.

При этом он предоставил суду фотографию, где они с экс-руководителем аппарата СП КР запечатлены вместе.

«Я не знаком с Алмамбетом Шыкмаматовым. Я и ранее это заявлял, но с вами я знаком с 2006 года. На фотографии мы с вами после презентации в нашей компании «Би Старк», — сказал Али Юксель.

17 февраля 2017 года генеральным прокурором возбуждено уголовное дело в отношении бывшего аудитора Счетной палаты, а ныне депутата Жогорку Кенеша Алмамбета Шыкмаматова по статье 303 (коррупция) Уголовного кодекса КР. По информации Генпрокуратуры, Алмамбет Шыкмаматов включил в тендерную заявку автомобиль своей жены, продав его компании — победителю тендера «Барат Люкс» — за $13,5 тысячи, но ГП считает, что реальная цена автомобиля на то время якобы составляла около $10 тысяч..