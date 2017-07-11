Дело Текебаева. Алмамбет Шыкмаматов обвиняет главу MegaCom во лжи

В суде по уголовному делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова продолжается допрос свидетелей. Сегодня дает показания член фракции «Ата Мекен» Алмамбет Шыкмаматов.

Свидетель защиты заявил: «Ваш суд — это просто какой-то мыльный сериал!»

«Я, услышав показания нынешнего главы компании MegaCom Азата Базаркулова, был крайне удивлен. Я никогда не видел его прежде. Мы с ним встретились на очной ставке в кабинете у следователя ГКНБ. О каком ужине-обеде в «Обаме» или где-то еще он говорит? Якобы мы все вместе — я, Текебаев, Чотонов — встречались в этом кафе и обсуждали дела в ЗАО «Альфа Телеком». Это ложь», — сказал Алмамбет Шыкмаматов и добавил, что Базаркулов сам признался ему, что оговорить подсудимых его заставили.

«Но он не сказал, кто. Хотя это и так понятно», — добавил свидетель защиты.

Ранее Азата Базаркулова уличил во лжи экс-генпрокурор Кубатбек Байболов.

Алмамбет Шыкмаматов также рассказал, что на видеосъемке со следственного эксперимента Алексей Модин указал на кабинет Алмазбека Атамбаева, занимавшего в 2010 году пост первого заместителя председателя временного правительства.

«Это не кабинет Текебаева. Вы посмотрите, там же целые хоромы, а у Текебаева был совсем маленький кабинет с одним окном и крошечной приемной. Их спутать невозможно», — пояснил Алмамбет Шыкмаматов.

Он высказался и относительно свидетельских показаний Омурбека Абдырахманова. По его словам, их нужно очень тщательно оценивать, так как всем известно, что у Абдырахманова и Текебаева неприязненные отношения.

Текебаева и Чотонова обвиняют в коррупции.