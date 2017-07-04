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Общество

Дело Текебаева. И глава компании MegaCom путается в показаниях

В суде по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова директор MegaCom Азат Базаркулов продолжает давать показания. Сейчас он отвечает на вопросы подсудимых и их адвокатов.

По его словам, в 2010 году никто из акционеров не предлагал кандидатуру Алексея Модина на пост руководителя ЗАО «Альфа Телеком». Ранее Азат Базаркулов заявлял, что встречался с Модиным в 2010 году, когда был внешним управляющим MegaCom.

«Но зачем с ним встречаться, если Модин не был рекомендован в менеджмент компании?» — спросил Текебаев.

Базаркулов на этот вопрос не смог ответить. Он также стал путаться, когда пытался объяснить, как, зачем, почему и при каких обстоятельствах Талант Маматкеримов (ныне покойный) рассказал ему про $1 миллион для Текебаева и Чотонова за продвижение сделки по MegaCom.

«Я узнал про деньги из интервью Омурбека Абдырахманова. Спросил Маматкеримова, правда или нет, тот подтвердил и сказал, что деньги были для Текебаева и Чотонова. Но кто передал и когда, я не спрашивал», — пояснил суду Азат Базаркулов.

Азат Базаркулов также запутался, когда и с кем он встречался по вопросу MegaCom, упоминая имена Дуйшенкула Чотонова, Таланта Маматкеримова, Алмамбета Шыкмаматова.

Ранее противоречивые показания в суде давали другие свидетели гособвинения - российские бизнесмены Алексей Модин и Леонид Маевский.

Текебаева и Чотонова обвиняют в коррупции.
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