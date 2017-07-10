Отпуск. Чего остерегаться в поездке

Пора отпусков в самом разгаре. Планировать свои поездки знатоки советуют заранее.

В первую очередь следует ознакомиться с информацией о санитарной ситуации в пункте назначения и проконсультироваться с квалифицированным врачом.

Здоровье в приоритете

Это важно, поскольку определенные климатические условия могут быть противопоказаны людям с теми или иными заболеваниями. Допустим, страдающим бронхиальной астмой противопоказаны курорты в зоне влажных субтропиков. Не исключено, что перед поездкой потребуются и некоторые прививки.

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В жарких странах рекомендуют пить много чистой воды, беречься от теплового и солнечного ударов, пользоваться солнцезащитными очками и кремом. Важно помнить и об элементарных правилах гигиены.

Возьмите в поездку аптечку! Она должна содержать обезболивающие, жаропонижающие, противодиарейные препараты.

Перед поездкой следует оформить и медицинскую страховку.

Остерегайся вора

Яркие впечатления от отпуска могут омрачить обычные уличные воришки. Стащить украшения, кошелек и даже сумку не составит проблемы для проворных мошенников. А потому всегда стоит быть начеку.

Известны случаи, когда доверчивые туристы просят незнакомцев сфотографировать их на память. В результате можно лишиться камеры.

Кстати, часто в кошельках хранят банковские карточки, паспорта, водительские права. Лишившись бумажника, можно остаться и без важных документов.

Сделать копии документов

В таком случае необходимо как можно скорее обратиться в ближайший пункт полиции. Вряд ли стражи порядка найдут ваш паспорт, но, возможно, выдадут какую-то справку.

А затем следует обращаться в посольство Кыргызстана. Но и здесь не все так просто: диппредставительства обычно располагаются в столицах и крупных городах. А до них еще нужно добраться, если, допустим, неприятное приключение случилось в какой-нибудь глухой деревне. Придется учесть и график работы.

С адресами и контактными телефонами посольств и консульств Кыргызстана за рубежом можно ознакомиться на сайте Министерства иностранных дел.

Столкнулись со сложной ситуацией? Горячая линия для граждан КР за рубежом: (+996–312) 66-06-75, (+996–312) 66-34-05.

Если вы выезжали не самостоятельно, а через турагентство, то можно известить о проблеме и своего туроператора.

«Это серьезная проблема — остаться без документов и без финансов, поэтому проще ее избежать. Для этого надо быть крайне внимательным. Можно сделать ксерокопию документов и носить их с собой, а оригиналы оставлять в номере. Если отель приличный, то он гарантирует сохранность того, что находится в сейфе. Основную сумму денег, если она в наличной форме, тоже следует оставлять в номере. Если потеряна кредитная карточка, следует связаться с банком и заблокировать ее», — рекомендуют туроператоры.

Пригодятся и фото

Свои рекомендации для кыргызстанцев, выезжающих за границу, дает и МИД КР.

Если в общегражданский заграничный паспорт (ОЗП) вписаны дети, необходимо проверить верность указанных о них сведений и наличие фотографий для детей. Также необходимо оформить доверенность от отца или матери на поездку детей.

Паспорт не должен иметь повреждений, пятен и посторонних записей.

Находясь за границей, паспорт держите при себе, не отдавайте его никому на хранение или в качестве залога.

Рекомендуется сделать копии билетов; страниц паспорта (как заграничного, так и внутреннего) со штампом о регистрационном учете; водительского удостоверения (если имеется); кредитных карт; турваучера; приглашений. Обязательно возьмите с собой запасные фотографии на паспорт, в том числе на детей. Они пригодятся в случае утери паспорта, а также в иных ситуациях, которые могут возникнуть в стране пребывания. Хранить копии следует отдельно от оригиналов.

Если есть возможность, отсканируйте документы и в виде электронных файлов поместите их в свой почтовый ящик. При необходимости сможете распечатать копии в любом интернет-кафе или в местах вашего отдыха.

Не встречаться с верблюдами

Летите в ОАЭ? В таком случае в МИД КР советуют избегать контактов с верблюдами и визитов на сафари.

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И если кто-то поблизости начинает вести себя вызывающе либо совершает хулиганские действия, следует покинуть это место. Воздержитесь от приема алкогольных, прохладительных напитков и сигарет, предлагаемых незнакомыми людьми. Они часто используются злоумышленниками при организации грабежей и последующего домогательства.

На непредвиденные расходы рекомендуется оставлять определенную сумму денег ($200–300).

Пожалуй, всех мер предосторожности можно и не вспомнить. Не теряйте бдительности! И хорошего вам отпуска!