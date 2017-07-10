Аномальная жара. Как не стать зловонным кошмаром

Кыргызстанцы изнывают от жары. Многие уезжают на Иссык-Куль. Те, кто не может пока уйти в отпуск, атакуют городские бассейны или устраивают водные процедуры, как собственная фантазия и кошелек позволяют.

Изнываем, но от повседневной суеты деваться некуда. Мало того, что жара изматывает и доставляет дискомфорт, еще и обостряется обоняние. Иной раз вдохнешь — и тошно... Кругом запахи. Честно признаемся, запахи, которые мы встречаем в знойный час, чаще всего б-р-р-р... и запахами их назвать можно с трудом. А самое ужасное, что запахи эти исходят от самих же людей…

Сколько раз ходить в душ?

Израильские ученые пришли к выводу, что частое мытье, особенно с мылом или гелем, наносит вред здоровью. Достаточно принимать ванну два раза в неделю, то же касается мытья волос. Если тело мыть часто, то можно нарушить кислотно-щелочной баланс кожного покрова, в результате кожа станет сухой, нарушится природная смазка и откроется путь грибковым и бактериальным инфекциям.

Похоже, начитавшись израильских ученых, наши многие сограждане эту информацию воспринимают буквально.

Но речь идет о частых приемах душа с использованием моющих средств. После тренировок в спортзале или физической работы, безусловно, не стоит избегать встречи с чистотой. Больший вред коже приносит мыло, поэтому его использование нужно контролировать и тщательно смывать.

После каждого мытья нужно не менее 10-12 часов, чтобы на коже образовался белок дермицидин и начал проявлять свои антибактериальные свойства.

Российские ученые советуют для ухода за кожей пользоваться обычным мылом или гелем для душа с минимальным количеством красителей и отдушек.

Эксперт Колумбийского университета Элейн Ларсон, занимающаяся инфекционными заболеваниями, считает: многие люди принимают душ или ванну часто, 1–2 раза в день, не только потому, что хотят свежести, но и потому, что убеждены, что таким образом очистят кожу от бактерий и вирусов. Однако это не так. Купание удаляет неприятный запах, но не гарантирует, что мы не заболеем.

Да здравствует мыло душистое

Тема неприятного запаха деликатная, но замалчивать ее не стоит. Тем более нам с нашим жарким летним климатом. А когда на термометре за 40, надо честно признать: тема становится очень актуальной. В знойное пекло усиливается потоотделение, и с этим, конечно, нужно бороться.

За примером далеко ходить не будем.

Бишкекчане постоянно жалуются на неприятный запах в маршрутках. Это они так деликатно сетуют. Давайте смотреть правде в лицо. Вонища в маршрутках летом ужасная.

Виной тому и не очень чистоплотные пассажиры, и владельцы бусов, считающие чистоту в салоне чем-то лишним и ненужным. Форумы и социальные сети завалены гневными сообщениями.

Главный врач ЦГСЭН Артур Буюклянов рассказал ИА «24.kg», что по закону проверить предприятия общественного транспорта санврачи могут один раз в три года.

«К сожалению, ЦГСЭН не занимается санитарным состоянием маршруток. Только когда были вспышки заболеваний, проводились профилактические мероприятия и выдавались предписания», — пояснил он.

Медики настаивают, чтобы утром маршрутки выходили на линию после санитарной обработки. Законных оснований проверить бусики у них нет. Если только поступают жалобы.

«Нет такого закона, чтобы не пускать дурно пахнущих людей в маршрутки. Конечно, они должны чаще мыться. Душ нужно принимать ежедневно, а в баню ходить раз в неделю. Есть люди, которые по состоянию здоровья имеют специфический запах. Это никак не связано с гигиеной. Но и здесь есть выход. Сейчас очень много дезодорантов и косметических средств», — советует Артур Буюклянов.

Мойтесь, но с пользой

Очищая кожу, мы не просто избавляемся от запаха, но и удаляем отмершие клетки, что делает ее более гладкой и эластичной. Медики уверяют, чтобы смыть пот или уличную пыль, достаточно принять душ.

Бактерии начинают разлагать пот через несколько часов после выделения. Тогда и появляется неприятный запах. Если вас не смущает собственный душок, то вы обязаны знать и о другом. Если кожа долго остается грязной, сальные железы закупориваются, а это путь к воспалительным процессам.

Если вы регулярно моетесь и содержите тело в чистоте, а неприятный запах все равно остается, обратитесь к врачу. Это может быть первым сигналом какого-то заболевания.

В общем, вывод один — не стесняйтесь мыться чаще. А если неприятный запах не проходит, вам — к врачу.