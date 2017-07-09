Афиша на неделю: 10—15 июля

1—23 июля. Японская выставка «Современный дизайн»

Выставка ознакомит кыргызстанцев с предметами повседневности разных эпох (послевоенной и современной), которые отражают стиль жизни японцев. Представлены 100 экспонатов — мебель, посуда, одежда, бытовая техника, панели марок автомобилей и многое другое. Все работы выполнены из традиционных материалов с использованием уникальных прикладных техник и новейших технологий Страны Восходящего солнца.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г. Айтиева.

11 июля. Мастер-класс «Управление энергией, карьерой и жизнью»

Как реализовать свои мечты? Как повысить качество жизни? Как оценить свои способности? Что мне мешает быть счастливым? Как достичь высокой эффективности в жизни и на работе? Как управлять своей энергией? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете на мастер-классе., который проведет консультант по управлению и бизнес-коуч с 20-летним опытом Денис Олейников.

Компания Feel Good, 18.00.

11 июля. Национальный конкурс «Красавица Кыргызстана 2017»

В прграмме красная дорожка, фуршет, шоу-программа с участием звезд кыргызской эстрады, дефиле самых красивых девушек страны.

Ресторан Salkyn-Tor, 18.00–21.00.

11 июля. Литературный клуб

В прорамме чтение коротких рассказов на английском языке, интерактивные игры с вокабуляром, презентация по теме, кофе-брейк.

Культурный центр UNUM, 15.00.

12 июля. Конкурс «Мисс дунганка-2017»

Участницам предстоит не только продемонстрировать жюри свою природную красоту, но показать знание обычаев, традиций, истории и культуры своего народа. Выступят звезды кыргызской и дунганской эстрады.

Ресторан «Ала-Тоо», 18.00.

13 июля. Кинопремьеры

«Принцесса-лягушка: Тайна волшебной комнаты» (мультфильм, приключения, комедия). С давних пор в уютном живописном и скрытом от посторонних глаз месте раскинулось Лягушачье Королевство. Злодеи захотели выкрасть магический амулет, без которого жители королевства не смогут пережить зиму. Чтобы помешать им, король собирает отряд из отчаянных парней, в который тайно записывается и принцесса.

«Черная вода» (ужасы, драма). Трое молодых людей приезжают в забытую Богом деревню, где поселяются на старом заброшенном корабле, у которого среди местных очень дурная слава. Неожиданно ночью девушка исчезает. А когда она так же неожиданно возвращается, вокруг начинают происходить странные вещи.

«Планета обезьян: Война» (фантастика, боевик, драма, приключения).Война между людьми и обезьянами неизбежна, хотя обеим сторонам есть что терять. Кто же нападет первым?

13 июля. DEJA VU Party

Выступят Актан Исабаев, Нурлан Мамбетов, Нурсултан Раимбеков, Адиль Чекилов, «Havana stars». Ведущий вечера — энергичный и позитивный Адик Шакенов.

Рестобар «Абстракт», 21.00.

13 июля. Летняя встреча для кормящих мам

В программе онсультации по грудному вскармливанию от Сивары Самаковой, по слингоношению от Александры Москвиной, общение с другими мамами, игровая зона для деток, чаепитие. На встречу приходите с детками.

Кафе «Счастье», 17.00–19.00.