Брэд Брэннимэн приехал в Кыргызстан из Новой Зеландии. Но знакомство с Центральноазиатским регионом для него началось со столицы Узбекистана — Ташкента. А в Бишкеке впервые оказался в 1996 году. В начале 2000-х и вовсе перебрался сюда с семьей и основал бизнес.

Собеседник ИА «24.kg» признался — особенно ему приглянулось, что в Бишкеке очень доброжелательные люди, кажется, что ты всех знаешь.

Куда бы ты ни пошел, везде натыкаешься на знакомых. Это здорово! Брэд Брэннимэн

Что вас удивляет в столице Кыргызстана?

— Первый раз в Бишкек я приехал с друзьями. До этого жил в Ташкенте и более или менее был знаком с колоритом азиатских городов. Я увидел, что Бишкек не так сильно изменился с советских времен. Сам я родом из Новой Зеландии, и эта схожесть удивила меня. Постоянство, я имею в виду.

Еще меня удивило и удивляет до сих пор, что основным языком столицы Кыргызстана является русский. Для меня это здорово: я изучил русский с 1994 года и использовал его как свой основной не только в бизнесе, но и при общении. Брэд Брэннимэн

В Ташкенте другая ситуация, там русский язык так широко не применяется. А ведь он является основным торговым и деловым языком региона, подобно английскому в Индии. Он пронизывает все этнические и религиозные группы. Русский позволяет нам — иностранцам — так много сделать в стране и регионе в целом.

В то же время мы не пренебрегаем и государственным языком: прилагаем серьезные усилия, чтобы меню нашего заведения было переведено на кыргызский. Мы стараемся шире использовать язык Манаса.

Я изучил русский язык, потом начал учить узбекский, теперь хочу изучать кыргызский. Правда, в моей бедной голове возникла большая путаница из-за такого количества языков. Брэд Брэннимэн

Еще мне удивительно, насколько все-таки в социальном плане маленьким является Бишкек. Несмотря на то, что по размеру он примерно как мой родной Окленд в Новой Зеландии, я постоянно сталкиваюсь с друзьями и знакомыми в ресторанах, кафе, парках и самолетах. Мы путешествуем семьей три-четыре раза в год в Стамбул или через Стамбул, и на каждом отдельном рейсе мы встречаем друзей из Бишкека. Куда бы вы ни отправились, везде увидите знакомых.

Меня часто спрашивают: «Почему не Алматы или Москва?» Ведь там я смог бы заработать больше денег. Я отвечаю, что Бишкек — мой выбор образа жизни — меньше, чище, дружелюбней, много природы и много друзей. Брэд Брэннимэн

Да, я согласен, меньше возможностей для бизнеса, но для семьи и создания своего дела место превосходное.

— Что-нибудь в Бишкеке напоминает вам о родном городе?

— Если честно, очень мало. Окленд — перешеек между Тихим океаном и Тасмановым морем. Он окружен водой, и там есть небольшие вулканы. Это современный «западный» город с большими зданиями, яхтами, торговыми центрами и историей. Новая Зеландия являлась некогда частью Британской империи, но потом обрела независимость.

Фото из личного архива. Брэд Брэннимэн с женой в Бухаре

Но если приглядеться, то у наших стран есть схожие черты. Как и Кыргызстан, Новая Зеландия была когда-то колонией, теперь — суверенное государство. Основной — язык колонизирующей Англии, но есть и своя отдельная культура.

Как и кыргызы, новозеландцы отчаянно независимы. Но важнее, что в Новой Зеландии чувствуется то же, что и в Кыргызстане, — могучее соседство.

У нас существует глубокая национальная гордость за команды, людей — представителей любой расы, — которые несут флаг нашей страны при победах в спорте и искусстве.

Как и в Бишкеке, успех одного жителя или гражданина приветствуется как успех для всех. Это естественный патриотизм и вера в будущее — это то, что я вижу как общее между нашими городами и странами. Брэд Брэннимэн

— О чем вы скучаете, чего не хватает в Бишкеке и Кыргызстане?

— Я лично скучаю по океану. Я рос всегда рядом с Тихим океаном. Иссык-Куль действительно красив и похож на море, но это не океан. Скучаю по паркам с большими полями для развлечений и занятий спортом. В Бишкеке много парков и множество деревьев, но это не место, где можно совершить пробежку, к примеру.

Фото из личного архива. Свадьба Брэда Брэннимэна

Если вы были в Париже, Лондоне или других городах Европы и Америки, то могли убедиться, там огромное количество парков и пространства для активного отдыха. Но за пределами Бишкека имеются чудесные горы. Чем не место для спортивных занятий?

— Любимое место в Бишкеке?

— Наш дом и двор. У меня очень красивый двор, ухоженный, с травой, деревьями, есть топчан и кошки с собакой. В саду у меня плодоносят вишня, абрикос, орех. Есть и свой небольшой виноградник. Готовить я предпочитаю дома и провожу все свободное время с семьей.

Фото из личного архива. Брэд Брэннимэн с семьей

— Что вам нравится в национальной кухне? А что вы боитесь даже попробовать?

— Вообще я пробовал и ел почти все национальные блюда. Моим любимым в Бишкеке является босо лагман. Обожаю плов. Особенно который готовит моя жена. Она удивительная хозяйка, и плов ей удается особенно хорошо. Ну, еще бы: она же родом из Ташкента. Что я боюсь попробовать? Я пробовал все, что есть, но мне не очень нравится большое количество жира.

— Что заинтриговало и разочаровало при близком знакомстве с местным населением?

Мне очень импонирует авантюрный дух народа Кыргызстана. В то же время довольно сложно построить бизнес-команду, потому что «дух кочевника» означает, что люди не склонны задерживаться на одном месте достаточно долго. Брэд Брэннимэн

В Новой Зеландии гораздо более ориентированы на работу в команде. Как ни странно, в бывшей советской стране коллектив не так важен. Кыргызстан — земля победоносного человека, который с гордостью машет флагом своей страны.

— Что бы вы изменили в Бишкеке?

— В нескольких словах? Исправьте дороги для начала. И вам нужен порядок, но в Бишкеке, как и в бывшем Советском Союзе, существуют непонятные правила дорожного движения, которые знают только местные жители.

Недавно я продал свою машину и решил пользоваться услугами такси, потому что слишком устал от общения с представителями дорожной полиции. Как иностранец я «всегда пьян» для них. Брэд Брэннимэн

Увы, это печальное отражение прошлого. Но этот барьер преодолим. Давайте вместе идти в будущее и совершать удивительные вещи. Нам нравится жить именно здесь, так давайте строить успешную Кыргызскую Республику.