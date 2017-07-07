В суде по делу Аиды Саляновой свидетель жалуется на давление чиновников

В суде по делу Аиды Саляновой начальник управления по делам нотариата и адвокатуры Министерства юстиции Марипа Сейдалиева пожаловалась, что нынешнее руководство ведомства на нее давит и заставляет уволиться именно из-за того, что в 2010 году при ее участии, как главы квалификационной комиссии, была продлена лицензия Алексею Елисееву.

Отметим, что все допрошенные свидетели, включая даже главного свидетеля обвинения - Жылдыз Мамбеталиеву, заявляют, что продлив Елисееву лицензию, Аида Салянова закон не нарушала.

Сама экс-министр юстиции считает уголовное преследование политически мотивированным.

В суде объявлен перерыв до 14.00.

Аида Салянова обвиняется в злоупотреблении должностным положением, когда она, по версии следствия, будучи министром юстиции, незаконно вощобновила адвокатскую лицензию Алексею Елисееву, в отношении которого были возбуждены уголовные дела по ряду статей УК КР.