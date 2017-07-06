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Общество

На границе с Казахстаном в местности Каркыра столпотворение

На кыргызско-казахской границе на КПП «Каркыра» наблюдается большое скопление машин и людей. Пограничники не успевают в штатном режиме осматривать их. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пользователь Миргуль Омурзакова.

Она пишет, что такое наблюдается впервые. «Пограничников не хватало. Казахская сторона, как всегда, дотошно досматривает каждую машину, хотя видно же, что едут семьи с детьми на Иссык Куль. Кыргызская сторона очень быстро пропускает», — отмечает Миргуль Омурзакова.

В ГПС КР пока ситуацию не комментируют.
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