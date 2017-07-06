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Общество

Аномальная жара в Кыргызстане. Синоптики в ожидании температурных рекордов

Синоптики в  ожидании новых температурных рекордов в Кыргызстане.

По данным Кыргызгидромета, 7—9 июля в республике будет сухая и аномально жаркая погода. В большинстве областей  средняя суточная температура воздуха ожидается на 6–8 градусов выше многолетней нормы. Ночная температура — в пределах 20–25 градусов, дневная — в пределах 40, в некоторых районах — до 42 градусов. В горных районах температура также будет довольна высокой. На Иссык-Куле ожидается до 35 градусов.

«Самая высокая температура в Бишкеке наблюдалась в 1983 году 30 июля — 42,8 градуса. В 2007-м и 2015-м в июле зафиксировали 40 градусов, в 1997-м — 40–41 градус. Есть вероятность того, что в 2017-м будет перекрыто абсолютное значение за месяц», — сообщила ИА «24.kg» заведующая отделом метеопрогноза Махбуба Касымова.

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Напомним, 16 июля 2015 года из-за жары в Кыргызстане даже сокращали рабочий день (тогда ожидалось 44 градуса).

По словам Махбубы Касымовой, если в долинных районах в течение пяти дней дневная температура будет в пределах 40 градусов, это считается стихийным явлением, которое может повлечь за собой экономический ущерб и негативно повлиять на здоровье граждан.

«Мы ждем, что высокая температура продержится три дня. По нашим прогнозам, днем 10 июля ожидается небольшое понижение температуры на 3–5 градусов,  она будет в пределах 38 градусов, но это все равно выше нормы», — отметили в Кыргызгидромете.

При аномально жаркой погоде рекомендуется избегать прямых солнечных лучей во избежание обезвоживания организма и получения теплового удара.
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