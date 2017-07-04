Для успокоения нервов. Появился мурлыкающий сайт

В Сети появился сайт, имитирующий мурлыканье кошки. Здесь можно настроить кошачье мурлыкание в соответствии с вашими предпочтениями и наслаждаться им бесконечно.

Purrli пытается воссоздать как звук, так и присутствие вашего собственного виртуального кота через настраиваемый звуковой движок, смоделированный после настоящих мурлов.

«Звук мурлычащего кота — один из самых приятных и может помочь успокоить вас, когда вы чувствуете стресс. Естественно, важен не только звук, но и присутствие теплого приятного кота… Просто будьте осторожны при настройке последнего слайдера, если вы не хотите, чтобы вас раздражали посередине вашей работы», — пишут разработчики.

Итак, если у вас стресс или вам просто хочется расслабиться, срочно идите сюда и наслаждайтесь мурлыканьем час, год или целую вечность.