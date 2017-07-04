19:57
+35
USD 69.37
EUR 78.93
RUB 1.18
Общество

Для успокоения нервов. Появился мурлыкающий сайт

В Сети появился сайт, имитирующий мурлыканье кошки. Здесь можно настроить кошачье мурлыкание в соответствии с вашими предпочтениями и наслаждаться им бесконечно.

Purrli пытается воссоздать как звук, так и присутствие вашего собственного виртуального кота через настраиваемый звуковой движок, смоделированный после настоящих мурлов.

«Звук мурлычащего кота — один из самых приятных и может помочь успокоить вас, когда вы чувствуете стресс. Естественно, важен не только звук, но и присутствие теплого приятного кота… Просто будьте осторожны при настройке последнего слайдера, если вы не хотите, чтобы вас раздражали посередине вашей работы», — пишут разработчики.

Итак, если у вас стресс или вам просто хочется расслабиться, срочно идите сюда и наслаждайтесь мурлыканьем час, год или целую вечность.
Ссылка:
просмотров: 168
Версия для печати
Материалы по теме
«Фергана» получила решение суда об ограничении доступа к сайту в Кыргызстане
«Обнимальщик котиков». В Ирландии открыли вакансию мечты
На Украине заблокируют «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Яндекс»
Правительственный интернет-портал «Электронные обращения граждан» не работает
Популярные новости
Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса
Дело Текебаева. Алексей Модин не&nbsp;может ответить на&nbsp;вопросы подсудимого Дело Текебаева. Алексей Модин не может ответить на вопросы подсудимого
Чемпиону мира по&nbsp;кикбоксингу сделали операцию Чемпиону мира по кикбоксингу сделали операцию
Дело Текебаева. Омурбек Абдырахманов говорит, что ничего не&nbsp;слышал о&nbsp;$1&nbsp;миллионе Дело Текебаева. Омурбек Абдырахманов говорит, что ничего не слышал о $1 миллионе
Бизнес
Незабываемое лето с&nbsp;4G&nbsp;LTE от&nbsp;MegaCom на&nbsp;Иссык-Куле! Незабываемое лето с 4G LTE от MegaCom на Иссык-Куле!
Двойная скидка на&nbsp;покупку в&nbsp;&laquo;Светофоре&raquo;! Двойная скидка на покупку в «Светофоре»!
Совсем скоро! Главное музыкальное событие года&nbsp;&mdash; O!PEN AIR 2017 Совсем скоро! Главное музыкальное событие года — O!PEN AIR 2017
&laquo;Росинбанку&raquo; 4 года! «Росинбанку» 4 года!