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Общество

Тест: кто вы из «Алисы в Стране чудес»?

152 года назад в свет вышло первое издание книги Льюиса Кэролла «Алиса в Стране чудес». С детства знакомые и любимые всем персонажи: Шляпник, Чеширский кот и, конечно, Белый кролик — все они родом из этой сказки. Кстати, в первоначальном варианте книги ни Шляпника, ни Чешира не было. Об этом и многих других интересных фактах мы писали здесь.

ИА «24.kg» подготовило для вас шуточный тест по мотивам «Алисы». Давайте проверим, кем бы были вы, окажись случайно участником того странного, но такого захватывающего приключения.

P. S. Цитаты из «Алисы» слегка перефразированы. И да, понимать нас необязательно. Обязательно любить и кормить вовремя.
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