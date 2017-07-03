Июльское пекло. Как избежать солнечного удара

В Кыргызстане установилась жаркая сухая погода. В Республиканском центре укрепления здоровья рассказали о правилах поведения во избежание солнечного удара.

— Носите светлую, просторную одежду из натуральных тканей (хлопок, лен) и не забывайте про головные уборы (шляпы, панамы, бейсболки);

— сократите время пребывания на солнце в жаркое дневное время;

— пейте достаточное количество жидкости (не менее 2- 3 литров в сутки);

— пользуйтесь зонтом (светлого оттенка) от солнца;

— пищу принимайте часто, небольшими порциями, отдайте предпочтение блюдам растительного происхождения или кисломолочным продуктам.

Не оставляйте в закрытой машине детей, стариков и животных ни при каких обстоятельствах.

При подозрении на перегрев необходимо вызвать скорую помощь. До приезда медиков постарайтесь оказать пострадавшему первую помощь.

Симптомами солнечного удара являются головокружение и головная боль, слабость, зевота, рвота, учащенные дыхание и пульс, зрительные галлюцинации (видимое может казаться окрашенным в красный и/или зеленый цвет), высокая температура тела, мышечные спазмы, полное отсутствие потоотделения, сухая горячая кожа, потеря сознания. Могут наблюдаться дрожание рук и ног, кровотечение из носа.Поместите человека в тень или хорошо проветриваемое прохладное помещение. Уложите пострадавшего строго на спину, приподнимите ему ноги (валик из полотенца, сумка и так далее), положите на голову смоченное в холодной воде полотенце. Желательно освободить человека от тесной одежды или тугих и узких ее частей (воротник, ремень, галстук). При возможности погрузите пострадавшего в прохладную воду, оберните его мокрой простыней или просто поливайте прохладной водой его тело.

Для скорейшего охлаждения человека можно использовать веер или вентилятор. Если температура тела повысилась до 38,5 градуса и выше — можно обложить пострадавшего пакетами или бутылками со льдом до понижения температуры. Если больной теряет сознание, дайте понюхать пары нашатырного спирта. Если больной в сознании, дайте ему обильное прохладное питье (вода, сладкий холодный чай).

Также следите за пульсом и дыханием: если состояние усугубилось и требуется реанимация, необходимо делать искусственный массаж сердца и искусственное дыхание до появления пульса и дыхания или до приезда медиков.

Тепловой и солнечный удар — это болезненное состояние, возникающее при критическом перегревании организма человека из-за высокой температуры окружающей среды и сопровождающееся нарушением теплорегуляции.

Перегревание возникает при долгом пребывании на открытом солнце и при нарушении теплоотдачи из-за плотной верхней одежды в жарких условиях, а также при интенсивной физической нагрузке в душных закрытых помещениях.