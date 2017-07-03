Июльское пекло. Как избежать солнечного удара

В Кыргызстане установилась жаркая сухая погода. В Республиканском центре укрепления здоровья рассказали о правилах поведения во избежание солнечного удара.
— Носите светлую, просторную одежду из натуральных тканей (хлопок, лен) и не забывайте про головные уборы (шляпы, панамы, бейсболки);
— сократите время пребывания на солнце в жаркое дневное время;
— пейте достаточное количество жидкости (не менее 2-
— пользуйтесь зонтом (светлого оттенка) от солнца;
— пищу принимайте часто, небольшими порциями, отдайте предпочтение блюдам растительного происхождения или кисломолочным продуктам.
Не оставляйте в закрытой машине детей, стариков и животных ни при каких обстоятельствах.
При подозрении на перегрев необходимо вызвать скорую помощь. До приезда медиков постарайтесь оказать пострадавшему первую помощь.
Для скорейшего охлаждения человека можно использовать веер или вентилятор. Если температура тела повысилась до 38,5 градуса и выше — можно обложить пострадавшего пакетами или бутылками со льдом до понижения температуры. Если больной теряет сознание, дайте понюхать пары нашатырного спирта. Если больной в сознании, дайте ему обильное прохладное питье (вода, сладкий холодный чай).
Также следите за пульсом и дыханием: если состояние усугубилось и требуется реанимация, необходимо делать искусственный массаж сердца и искусственное дыхание до появления пульса и дыхания или до приезда медиков.
Тепловой и солнечный удар — это болезненное состояние, возникающее при критическом перегревании организма человека из-за высокой температуры окружающей среды и сопровождающееся нарушением теплорегуляции.