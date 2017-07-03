Свидетель обвинения: Алексею Елисееву адвокатская лицензия продлена законно

В суде по делу экс-министра юстиции Кыргызстана Аиды Саляновой сегодня выступает свидетель со стороны гособвинения — бывший заместитель главы профильного ведомства Жылдыз Мамбеталиева.

Она дала показания суду о том, что адвокатская лицензия Алексею Елисееву была продлена законно, так как никаких оснований для отказа не было.

Однако Жылдыз Мамбеталиева добавила, что лично у нее были определенные сомнения, учитывая личность Алексея Елисеева, поэтому лицензия не была возобновлена сразу в общем порядке.

По словам Жылдыз Мамбеталиевой, она считала, что в этом вопросе есть политическая составляющая, о чем сказала министру юстиции Аиде Саляновой.

«То есть вы склоняли министра нарушить закон? Вы же признали, что законных оснований для отказа в возобновлении лицензии Алексею Елисееву нет», — спросила адвокат обвиняемой Чинара Джакупбекова.

Жылдыз Мамбеталиева ответила, что ни к чему не склоняла Аиду Салянову, а решение принимала сама министр юстиции.

«А почему вы сами занесли подготовленный проект приказа о возобнолении лицензии Елисееву, если просто хотели обратить мое внимание на это?» — спросила Аида Салянова свидетеля Мамбеталиеву.

Мамбеталиева сослалась на общую процедуру, но конкретно ответить на вопрос не смогла так же, как и не смогла объяснить, почему именно по лицензии Елисееву она (Мамбеталиева) так хотела ускорить рассмотрение заявления.

Аида Салянова обвиняется в злоупотреблении должностным положением, так как будучи министром юстиции в 2010 году возобновила лицензию на право заниматься адвокатской деятельностью Алексею Елисееву, в отношении которого на тот момент были возбуждены уголовные дела по ряду статей Уголовного кодекса.