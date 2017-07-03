11:38
+36
USD 69.23
EUR 78.96
RUB 1.17
Общество

Свидетель обвинения: Алексею Елисееву адвокатская лицензия продлена законно

В суде по делу экс-министра юстиции Кыргызстана Аиды Саляновой сегодня выступает свидетель со стороны гособвинения — бывший заместитель главы профильного ведомства Жылдыз Мамбеталиева.

Она дала показания суду о том, что адвокатская лицензия Алексею Елисееву была продлена законно, так как никаких оснований для отказа не было.

Однако Жылдыз Мамбеталиева добавила, что лично у нее были определенные сомнения, учитывая личность Алексея Елисеева, поэтому лицензия не была возобновлена сразу в общем порядке.

По словам Жылдыз Мамбеталиевой, она считала, что в этом вопросе есть политическая составляющая, о чем сказала министру юстиции Аиде Саляновой.

«То есть вы склоняли министра нарушить закон? Вы же признали, что законных оснований для отказа в возобновлении лицензии Алексею Елисееву нет», — спросила адвокат обвиняемой Чинара Джакупбекова.

Жылдыз Мамбеталиева ответила, что ни к чему не склоняла Аиду Салянову, а решение принимала сама министр юстиции.

«А почему вы сами занесли подготовленный проект приказа о возобнолении лицензии Елисееву, если просто хотели обратить мое внимание на это?» — спросила Аида Салянова свидетеля Мамбеталиеву.

Мамбеталиева сослалась на общую процедуру, но конкретно ответить на вопрос не смогла так же, как и не смогла объяснить, почему именно по лицензии Елисееву она (Мамбеталиева) так хотела ускорить рассмотрение заявления.

Аида Салянова обвиняется в злоупотреблении должностным положением, так как будучи министром юстиции в 2010 году возобновила лицензию на право заниматься адвокатской деятельностью Алексею Елисееву, в отношении которого на тот момент были возбуждены уголовные дела по ряду статей Уголовного кодекса.
Ссылка:
просмотров: 236
Версия для печати
Материалы по теме
Суд приобщил видеопоказания Алексея Елисеева по делу Аиды Саляновой
Октябрьский суд удовлетворил еще один иск Генпрокуратуры к Zanoza и Нарыну Айыпу
Эмильбек Каптагаев рассказал, как его захватили в заложники
Адиль Турдукулов не собирается выплачивать 50 тысяч сомов Эркину Мамбеталиеву
Суд удовлетворил иск генпрокурора к сайту Zanoza и к Чолпон Джакуповой
Садыр Жапаров вину в инкриминируемых ему деяниях не признает
Адвокаты Садыра Жапарова заявляют о недоверии судье Эмилю Кайыпову
В суде по делу Zanoza.kg изучают заголовок статьи: оскорбительный или нет
В суде по делу Zanoza.kg просят доказательств изнасилованного закона
В суде по делу Жапарова произошла словесная перепалка между судьей и адвокатом
Популярные новости
Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса
Дело Текебаева. Алексей Модин не&nbsp;может ответить на&nbsp;вопросы подсудимого Дело Текебаева. Алексей Модин не может ответить на вопросы подсудимого
Чемпиону мира по&nbsp;кикбоксингу сделали операцию Чемпиону мира по кикбоксингу сделали операцию
Дело Текебаева. Омурбек Абдырахманов говорит, что ничего не&nbsp;слышал о&nbsp;$1&nbsp;миллионе Дело Текебаева. Омурбек Абдырахманов говорит, что ничего не слышал о $1 миллионе
Бизнес
Мобильный оператор О! запустил новый сервис &laquo;Караоке&raquo; Мобильный оператор О! запустил новый сервис «Караоке»
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;: новые кредиты&nbsp;&mdash; новые возможности ОАО «Росинбанк»: новые кредиты — новые возможности
MegaCom проводит летнюю акцию для жителей южных регионов страны MegaCom проводит летнюю акцию для жителей южных регионов страны
Определились победители розыгрыша призов акции &laquo;Тонны драйва&raquo; Определились победители розыгрыша призов акции «Тонны драйва»