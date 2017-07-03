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Общество

Кыргызстанцам могут разрешить работать в РФ по национальным водительским правам

Кыргызстанцам могут разрешить работать в России по национальным водительским удостоверениям. Об этом сообщают российские СМИ.

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Комитет Госдумы по делам СНГ хочет позволить гражданам Кыргызстана работать в РФ по их национальным водительским удостоверениям. Соответствующий проект обращения к президенту России Владимиру Путину поступил на рассмотрение нижней палаты российского парламента. Авторы ходатайства утверждают, что необходимость получения российских водительских удостоверений для работы водителем в РФ связана с недостаточным знанием русского языка гражданами иностранных государств. При этом они указывают на то, что в КР русский язык имеет статус официального.

По мнению авторов документа, данное положение предполагает хорошее знание гражданами КР русского языка, в том числе и изучение именно на этом языке правил дорожного движения.
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