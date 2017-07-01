Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

Первый день июля обещает быть жарким. В Бишкеке +30 и солнечно. Полный прогноз погоды в Кыргызстане можете найти тут.

Сегодня суббота, бросайте все свои дела и бегом в горы, на Иссык-Куль, да хотя бы в бассейн или под балкон на травку! Хотя нет, сначала почитайте нашу карту: в ней есть пара интересностей.

Перекрытые дороги

Недоступны для проезда:

— улица Тыныстанова (от Киевской до Токтогула);

— одна сторона улицы Суюмбаева (выше проспекта Чуй до улицы Огонбаева и небольшой участок до улицы Московской);

— улица Гоголя (от Фрунзе до Джумабека).

Неделю с 9.00 до 17.00 будут перекрывать дорогу в Боомском ущелье. С 3 по 10 июля здесь будут осуществлять принудительный спуск камней.

Второй месяц не могут закончить ремонт теплосети на улице К.Акиева (от Чокморова до Токтогула и от Киевской до проспекта Чуй).

Продолжается ремонт на участке улиц Скрябина (от Байтика Баатыра до Тыныстанова) и Тыныстанова (от Медерова до Скрябина).

Отключение света, газа, воды

В Бишкеке и Чуйской области ряд районов сегодня останется без света. Посмотрите здесь, не затронут ли вас перебои с электроэнергией.

Люди, которые меняли мир

Сегодня женский день! Нет, мы ничего не перепутали, и празднование 8 Марта в Кыргызстане не переносили. 1 июля родились три прекрасные женщины, о которых хочется говорить много и долго, так что готовьтесь! Объединяет всех троих неуемный дух и жажда свободы. Но по порядку.

1 июля 1804 года (213 лет назад) родилась французская писательница-феминистка, неутомимая бунтарка и спутница Шопена Жорж Санд. Ее настоящее имя Амандина Аврора Люсиль Дюпен (в замужестве — баронесса Дюдеван).

Фото из Интернета. Жорж Санд

Знаете, почему мы считаем ее бунтаркой? Она любила ходить в мужской одежде и увлекалась чисто мужскими видами спорта — стрельбой, верховой ездой и фехтованием. Это сейчас все хиханьки-хаханьки, а тогда для Франции такое поведение — настоящий вызов обществу!

Она основоположник нового литературного течения: действующих лиц и внешних событий в ее романах мало, все происходит в душе, внутри.

«Самое красивое лицо в мире — ваше». Именно так считала Эсте Лаудер — основательница одноименной косметической империи. И родилась она в этот день 109 лет назад.

Фото из Интернета. Эсте Лаудер

Признайтесь, у вас в арсенале наверняка есть пара-тройка косметических средств великолепной Эсте. Она говорила: «Моя миссия — научить как можно больше женщин не просто быть красивыми, а оставаться красивыми».

Между прочим, Эсте дружила и со следующей женщиной, которая вызывает у нас неистовое уважение, но которой, к сожалению, уже тоже нет в живых. Мы говорим о Леди Ди — принцессе Уэльской.

Фото из Интернета. Принцесса Диана

Она родилась 1 июля 1961 года. Конечно, большинство людей знают ее как первую жену наследного принца Чарльза. Но вот уж точно мало кто слышал, что аристократические корни Дианы более «весомы», чем у правящей королевской семьи.

Она потомок английской королевы Марии Стюарт в шестом поколении, среди множества ее коронованных предков даже князь Киевский Владимир Великий (Красно Солнышко).

Как вам такой поворот? А еще ей не чужды маленькие женские радости. У Дианы была страсть к блузкам белого цвета: десятиметровый гардероб был заполнен тремя сотнями белоснежных блузок, каждую из которых она купила самостоятельно.

Ну и, конечно, мы не можем не рассказать о большом и добром сердце Леди Ди.

В 1880-х годах на планете был стремительный рост СПИДа, и многие тогда считали, что болезнь передается через прикосновение. Диана старалась опровергнуть это мнение. Часто ее можно было видеть держащей за руки больных СПИДом и выступающей в поддержку исследований в этой области.

Современным женщинам стоит поучиться: в мире есть гораздо более важные и интересные вещи, помимо склок, перемывания костей и заботе только о собственной внешности. Но не будем никого судить. Нам не до того, правда?

Памятные даты

За окном прекрасная погода, сегодня выходной, который хочется провести в кругу семьи и друзей. По традиции мы нашли для вас несколько событий, которые можно обсудить за бокалом холодного лимонада.

В Кыргызстане сегодня День работника спасательной службы и День налогового работника. Наши поздравления!

817 лет назад в Китае впервые упомянуты солнечные очки, которые тогда представляли собой пластины кварца. Они потребовались судьям для защиты глаз во время долгих судебных заседаний. Вот даже представить страшно, как они тогда выглядели.

Вообще предки современных солнцезащитных очков оберегали глаза еще эскимосов. Это были куски древесной коры и другие материалы (в том числе кость) с прорезанными в них узкими щелями для глаз. Если честно, они вполне бы подошли как реквизит для фильмов ужасов. Вот посудите сами:

Не хотелось бы встретить человека в такой «красоте» где-нибудь на улицах Бишкека, да? Слава богу, это и невозможно.

1 июля 1869 года заложен город Каракол как военно-административный центр на караванной дороге из Чуйской долины в Кашгарию.

Ребята, сегодня день рождения первого русского автомобиля. Не «Лады», «Жигулей» или «Победы». Его создали Евгений Яковлев и Петр Фрезе, и он так и назывался: «русский автомобиль» — первый выпущенный в массовое производство с двигателем внутреннего сгорания. Запаса бензина хватало на 10 часов.

Фото из Интернета. «Русский автомобиль»

Суббота — прекрасный день, чтобы посмотреть мультфильм (даже если у вас нет детей). 88 лет назад «родился» герой комиксов, а впоследствии мультфильмов, матрос по имени Попай, силы которого удесятерялись после съеденного шпината.

Первый мультфильм с моряком Попаем был вместе с Бетти Буп, а второй, уже только с Попаем, создан в 1933 году на нью-йоркской мультипликационной студии Fleischer Studios и назывался I Yam What I Yam (приблизительно «Я таков, каков есть» или «Я то, что я ем»).

У кого намечаются тои

Плоха суббота без тоев. Сегодня их намечается два. День рождения празднует генерал-майор, первый заместитель министра внутренних дел Кыргызстана Суйунбек Омурзаков.

Фото из Интернета. Суйунбек Омурзаков

Ему сегодня 49 лет. Родился генерал-майор в селе Ылай-Талаа Ошской области.

42-летие отмечает Икрамжан Илмиянов. В течение нескольких лет он проработал водителем в АО «Кыргызавтомаш» и АО «Электротехник», в разное время был помощником премьер-министра, заместителем руководителя аппарата президента Кыргызстана.

Фото из личного архива. Икрамжан Илмиянов

Сейчас Илмиянов — советник президента. Вот что мы называем головокружительной карьерой.

Куда сходить

Культура

И снова музыка! В столице есть куда сходить и что послушать. А это не может не радовать. Итак:

— в «Чемодане Зусмановича» с 21.00 можно послушать проект «Пингвины». Как всегда бесплатно, спасибо организаторам за это;

— в ресторане «Ала-Тоо» в 20.00 приглашают потанцевать кизомбу. Вход тут строго по билетам. Если у вас они есть, мы позавидовали, потому что сами купить не успели;

— в арт-кафе Chiken Star в 21.00 начнется традиционный вечер Saturday Open Mic Night. Вход свободный.

Хорошего субботнего вечера всем, кто не смог уехать на Иссык-Куль! В Бишкеке тоже неплохо.

Спорт

Перед началом нового дня отличным решением станет недолгая пробежка по тенистым аллеям парка или ботсада. Ловите момент, пока в Бишкеке не вырубили все деревья! В столице сегодня посмотреть, к сожалению, нечего (кроме трансляций футбольных матчей, конечно).

Полный календарь спортивных событий на неделю найдете здесь.

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