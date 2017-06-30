Суд разъяснил, почему прокурор защищает честь и достоинство президента

Судья Октябрьского райсуда Бишкека Болотбек Абдуллаев отклонил ходатайство юристов партии «Ата Мекен» об оставлении иска в отношении них без рассмотрения.

Он ссылается на пункты 1, 3 статьи 45 Гражданско-процессуального кодекса КР, где прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и охраняемых законом интересов других лиц или неопределенного круга лиц, а также государственных или общественных интересов и (или) вступить в дело, рассматриваемое в суде, если этого требует охрана прав, свобод и охраняемых законов интересов граждан, государственных или общественных интересов.

«Прокурор, обратившийся с заявлением, пользуется всеми процессуальными правами и выполняет все процессуальные обязанности истца. В соответствии с требованиями Закона КР «О прокуратуре КР» генеральный прокурор вправе осуществлять иные полномочия, предоставленные ему законом», - говорится в определении судьи Болотбека Абдуллаева.

Надзорный орган подал иск о защите чести и достоинства президента Кыргызстана против юристов партии из-за распространенной ими информации о том, что Алмазбек Атамбаев якобы причастен к грузу в разбившемся «Боинге-747» возле поселка Дачи СУ.