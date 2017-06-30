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Общество

Юристы «Ата Мекена» просят оставить иск против них без судебного рассмотрения

Сегодня в Октябрьском райсуде Бишкека юристы партии «Ата Мекен» Таалайгуль Токтакунова и Канатбек Азиз подали ходатайство об оставлении дела без рассмотрения.

Надзорный орган подал иск о защите чести и достоинства президента Кыргызстана против юристов партии из-за распространенной ими информации о том, что Алмазбек Атамбаев якобы причастен к грузу в разбившемся «Боинге-747» возле поселка Дачи СУ.  

«При подаче иска прокуратура ссылалась на закон о гарантиях деятельности президента, в котором прописаны его честь и достоинство. Мы обосновали, что у президента не бывает чести и достоинства, так как он является органом государственной власти, как тот же самый парламент. Речь идет о деловой репутации», - заявили юристы.

«Отзывая претензии к «Азаттыку», в ГП руководствовались именно 45 статьей, в нашем же случае прокуратура считает, что она (эта статья) не подходит. Тогда почему ГП не защищает честь и достоинство президента в суде по делу об оскорблении лидера «Ата Мекена» и самой партии? Ведь интересы ответчика там защищает простой адвокат», - сказал Канатбек Азиз.
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