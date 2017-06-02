Активистов, выступающих против вырубки деревьев, обвиняют в неподчинении милиции

Жителей Бишкека, выступающих против вырубки деревьев, обвиняют в неподчинении милиции. Об этом ИА «24.kg» сообщили они сами.

По их словам, сегодня сотрудники Первомайского РОВД разогнали пикет по улице Токтоналиева и задержали 10 человек. Их привезли в Первомайское РОВД и составили протокол. Задержанным вменяются перекрытие дороги и неподчинение законным требованиям сотрудников правоохранительных органов.

Жители требуют прекратить вырубку зеленых насаждений. Но работники МП «Зеленстрой» ссылаются на план, утвержденный мэрией, по которому нужно вырубить 143 дерева и 500 метров живой изгороди. Сами жильцы заявляют, что муниципалитет их вводит в заблуждение, так как улица Токтоналиева не относится к трассам стратегического значения и является тупиковой.

По данным мэрии Бишкека, улица подлежит расширению, поэтому необходима вырубка 143 деревьев и 500 метров живой изгороди.