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Власть

В мэрии Бишкека не говорят, почему на Токтоналиева начали вырубку деревьев

В мэрии Бишкека не могут прокомментировать, почему на Токтоналиева начали вырубку деревьев.

Напомним, жители выходили на акцию протеста к зданию мэрии. Тогда вице-мэр Эркин Исаков заявил, что сам приостановил все работы, узнав предстоящие масштабы вырубки. Чиновник пообещал, что проект реконструкции дороги пересмотрят и к этой работе привлекут местных жителей.

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Однако, по словам самих жителей, их к пересмотру проекта не приглашали. «Вчера на заседании профильной комиссии Бишкекского городского кенеша этот вопрос рассматривали депутаты. Они пообещали выехать на место в субботу, 3 июня, а до этого времени поручили приостановить работу. Однако сегодня «Зеленстрой» пригнал машины, вызвали наряд милиции, и жителям не дали защитить свои деревья», — сказала ИА «24.kg» Гульнара Джурабаева.

«Нам принесли акт от 1 июня, где написано, что «Зеленстрой» проводит снос больных, аварийных и потерявших декоративный вид деревьев по заявкам. Но председатель МТУ заверяет, что не подписывал ни одного акта, а без подписи МТУ невозможно пилить деревья», — добавила она.

В пресс-службе мэрии отметили, что строительство дорог курирует вице-мэр Бакыт Дюшембиев, однако он отправил за комментариями к начальнику «Зеленстроя» Токтобеку Элгондиеву. Последний от комментариев также отказался.
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