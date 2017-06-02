Жителей Бишкека, выступающих против вырубки деревьев, задержала милиция

Жителей домов по улице Токтоналиева в Бишкеке, выступающих против вырубки деревьев, задержали сотрудники милиции. Об этом ИА «24.kg» сообщили очевидцы.
По их словам, активных участников пикета посадили в милицейский автобус и доставили в Первомайское РОВД.
Жители требуют прекратить вырубку зеленых насаждений. Но работники МП «Зеленстрой» ссылаются на план, утвержденный мэрией Бишкека.
По их данным, улица подлежит расширению, поэтому нужно вырубить 143 дерева и
А в мэрии Бишкека не могут прокомментировать, почему на Токтоналиева начали вырубку деревьев.