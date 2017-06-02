Жителей Бишкека, выступающих против вырубки деревьев, задержала милиция

Жителей домов по улице Токтоналиева в Бишкеке, выступающих против вырубки деревьев, задержали сотрудники милиции. Об этом ИА «24.kg» сообщили очевидцы.

По их словам, активных участников пикета посадили в милицейский автобус и доставили в Первомайское РОВД.

Жители требуют прекратить вырубку зеленых насаждений. Но работники МП «Зеленстрой» ссылаются на план, утвержденный мэрией Бишкека.

По их данным, улица подлежит расширению, поэтому нужно вырубить 143 дерева и 500 метров живой изгороди. Сами жильцы заявляют, что муниципалитет их вводит в заблуждение, так как улица Токтоналиева не относится к трассам стратегического значения и является тупиковой.