Заповедник «Дашман» под угрозой. Значит, это кому-нибудь нужно?

Уникальный природный заповедник «Дашман» со своими реликтовым лесом и эндемиками может в скором будущем исчезнуть. Этому поспособствует постановление, которое в правительстве готовят «по просьбе» некоторых депутатов.

Благими намерениями вымощена дорога…

На одном из заседаний комитета Жогорку Кенеша по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию в апреле рассматривали вопрос о природном заповеднике «Дашман» в Базар-Коргонском районе Джалал-Абадской области.

Депутат Мирлан Бакиров предложил изменить статус «заповедник» на «природный парк». И вот почему.

На территорию заповедника попали населенные пункты с земельными наделами, а - что еще важнее – в особо охраняемой зоне нельзя собирать фрукты, пасти скот, заготавливать дрова, строить дома.

Парламентарий Асылбек Жээнбеков обвинил Госагентство охраны окружающей среды в том, что в свое время ведомство неправильно создало саму особо охраняемую зону: 70 процентов местных жителей дали согласие на ее создание, даже не подозревая, что все природное богатство в этом случае должно оставаться нетронутым. Народный избранник даже назвал это тупизмом.

Фото Влада Ушакова. Природный заповедник «Дашман», местные жители грузят вырубленные деревья

Депутаты хотят, изменив статус территории, разрешить местному населению пасти скот, собирать ягоды, косить сено и производить другие хозяйственные работы.

Иными словами, народные избранники считают, что, несмотря на запрет, люди все равно делают это, и нужно просто узаконить эту деятельность.

Логика парламентариев, мягко говоря, удивляет. Это все равно что предложить легализовать наркотики, ссылаясь на то, что, несмотря на запрет, люди продолжают их употреблять.

Кто сочиняет легенды и мифы?

Предложение Мирлана Бакирова удивило сотрудников Государственного агентства охраны окружающей среды.

По словам ведущего специалиста отдела особо охраняемых территорий и биоразнообразия Бакыта Тойчубекова, на месте нынешнего заповедника ученые Национальной академии и сотрудники ведомства в 2012 году провели полевые исследования и пришли к выводу, что для спасения генофонда леса с его уникальными реликтовыми деревьями и эндемиками необходимо создать заповедник.

Еще одной причиной создания особо охраняемой зоны стали обязательства Кыргызстана перед ООН об увеличении подобных территорий.

«В заповеднике растут такие реликты, как грецкий орех, дикая яблоня, дикая груша, алыча, кроваво-красный боярышник, дикая вишня, вишня кустарниковая, фисташки, барбарис, арча стелющаяся, рябина, абрикос», — говорит Бакыт Тойчубеков.

Сотрудник природоохранного ведомства пояснил, что, учитывая высокую плотность населения и привычку людей пользоваться продуктами леса, правительство на территории двух айыл окмоту — Арстанбап-Ата и Кызыл-Ункур — решило социальные вопросы. А именно: открыто 10 топливных баз по реализации угля, чтобы люди не шли за дровами с лес, построили две микроГЭС, с помощью германских проектов построили несколько теплиц, местному населению выделили саженцы плодовых деревьев быстрорастущих сортов, построили цеха по переработке фруктов, а главное — решили вопрос с пастбищами для скота.

Честно признаться, я не слышал, чтобы там был конфликт местных жителей с сотрудниками заповедника. Бакыт Тойчубеков

На вопрос, как до местного населения доводилась информация о создании заповедной зоны и о том, что с ее созданием люди лишаются права пользоваться природными богатствами, чиновник ответил: «Был разработан опросник, его раздали жителям. В нем была полная информация, и по результатам опроса 70 процентов населения согласились с созданием заповедника».

Кроме того, еще в начале 2017 года на запрос депутата от фракции «Республика — Ата Журт» Айбека Алтынбекова ведомство дало полную информацию о том, с какой целью создан заповедник и какую работу проделало правительство для решения социальных проблем населения.

Ликбез

Чтобы разобраться в ситуации, придется окунуться в дебри природоохранного законодательства и понять, в чем же разница между заповедником и природным парком.

Заповедник состоит из трех зон — ядерной, буферной и защитной. На его территории не то что рубка леса или отстрел животных запрещены — там даже высохшую ветку нельзя с земли поднять.

А вот в природном парке помимо прочих зон есть хозяйственная, где можно пасти скот, косить траву и даже… строить здания из легких конструкций в рекреационных целях, организовывать кемпинги.

При этом территория заповедника «Дашман» составляет всего 7 тысяч 958 гектаров . Из них 1 тысяча 680 составляют ядерную зону, 1 тысяча 796,9 — буферную и 4 тысячи 471,7 — защитную.

Можно сказать, что он просто карликовый.

Что оставим детям?

В настоящее время, как рассказал замдиректора Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Нурлан Жумаев, парламентский комитет по агарной политике поручил рассмотреть вопрос об изменении статуса заповедника.

«Ждем ответа Академии наук, заключение ученых будет решающим. Если они дадут отрицательное заключение, то статус заповедника останется неизменным», — сказал Нурлан Жумаев.

Вице-президент НАН Биймырза Токторалиев сообщил, что в настоящее время в «Дашмане» работают ученые, которые и должны определить, есть ли необходимость превращать заповедник в парк или предстоит выработать другие пути решения проблемы с местными жителями.

Принимать решение будет комиссия, но лично я против того, чтобы менять статус. Давайте разрешим, и народ сразу пойдет с топором рубить лес, пасти там скот. А что мы оставим будущим поколениям? Ведь этот лес просто необходим, чтобы в регионе сохранялся чистый воздух, чистая окружающая среда. Биймырза Токторалиев

Ученый прекрасно понимает, что местные жители хотят использовать лес для своих хозяйственных нужд, тем более что население с каждым годом растет. Однако считает, что властям необходимо думать о будущем.

«Еще в 1980-е годы поднимался вопрос переселения людей в долины, чтобы сохранить орехоплодные леса, но проблема так и не решена. А сегодня в Арстанбапе люди уже до водопада расселились», — говорит ученый.

«А ларчик просто открывался»?

Надо отметить, что вопрос об изменении статуса заповедника члены парламентского комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию поднимают с 2014 года, руководствуясь защитой интересов местного населения.

Но есть и другая информация: какого-либо конфликта между жителями и лесниками заповедника до 2014 года не было, и он раздувается искусственным образом, чтобы превратить «заповедник» в «природный парк».

Если это произойдет, в «Дашмане» совершенно официально можно будет построить базу отдыха для туристов. Ведь это верный и стабильный доход.

Прав был Маяковский, когда писал: «Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно?» Вот и заповедник «Дашман» оказался кому-то очень нужен.