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Общество

У ОсОО «Мейкин», занимавшегося перевозкой пассажиров, приостановили лицензию

Приказом Бишкекского городского управления Агентства автотранспорта (БГУ) от 25 мая приостановлено действие лицензии ОсОО «Мейкин» на осуществление деятельности по пассажирским перевозкам автомобильным транспортом сроком на три месяца — с 25 мая по 24 августа 2017 года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорог КР.

Уточняется, что меры приняты в связи с многочисленными нарушенями.

«На закрепленном за ОсОО «Мейкин» городском маршруте № 184 20 июня 2016 года выявили факт грубейшего нарушения требований транспортного и лицензионного законодательства. Водитель микроавтобуса «Мерседес-Бенц» (госномер S 6487 N) Барпыбек уулу Замирбек занимался перевозкой пассажиров по маршруту № 187 без лицензии. На основании протокола об административном правонарушении директору ОсОО «Мейкин» М.Кудайбергенову вручили официальное предупреждение о начале процедуры приостановления действия лицензии при выявлении следующего правонарушения», — говорится в сообщении.

Кроме того, за ОсОО числится несколько серьезных ДТП:

— 22 сентября 2016 года на пересечении улиц Шабдан баатыра и Исакеева с участием водителя Назарбека Омуракунова. Он впоследствии осужден Октябрьским районным судом. В результате ДТП пострадавшей Райымбековой ампутировали руку.

— 16 апреля 2017 года на пересечении улиц Горького и Байтик баатыра с участием водителя Токтонбека Кабылова, обслуживающего маршрут № 199. Пострадали 9 пассажиров.

— 20 мая 2017 года в районе Кызыл-Аскера, на пересечении улиц Дэн Сяопина и Месароша, водитель микроавтобуса «Мерседес Бенц» (госномер С 2062 Н) Замирбек Ысмаилов, следуя по маршруту № 220, совершил наезд на пешеходном переходе на девушку, 1997 года рождения. Она скончалась на месте.
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