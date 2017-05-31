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Общество

Статуя писающей собаки появилась у «Бесстрашной девочки» на Уолл-стрит
Фото Twitter. Статуя собаки простояла около девочки три часа

Небольшая статуя задравшей ногу собаки на несколько часов появилась у памятника «Бесстрашная девочка», установленного напротив «Атакующего быка» на Уолл-стрит в Нью-Йорке. Об этом написало РИА «Новости».

Как отмечается, статую собаки рядом с ногой «Бесстрашной девочки» установил скульптор Алекс Гардега. По его словам, он сделал это в знак солидарности с автором «Атакующего быка» Артуро Ди Модикой. «Я сопереживаю создателю быка Артуро. Он очень расстроен», — заявил Гардега.

Ди Модика создал бронзового «Атакующего быка» весом 3,2 тонны после финансового кризиса 1987 года. В 1989 году быка установили перед Нью-Йоркской фондовой биржей незаконно, после чего городские власти его убрали. Позднее скульптуру поместили неподалеку от Уолл-стрит.

Восьмого марта американский банк State Street Global Advisors установил напротив «Атакующего быка» статую «Бесстрашная девочка» в поддержку борьбы женщин за равноправие. Статуя призвана обратить внимание общества на неравенство в оплате труда женщин и мужчин. Компания State Street Global Advisors является создателем индекса гендерных различий SHE.

Фото AFP. Эти две скульптуры стали настоящим местом паломничества для туристов

«Эта статуя («Бесстрашная девочка») создана не отдельным художником, который хотел сделать заявление. Ее создала финансовая компания, владеющая миллиардом долларов, в попытке продвинуть индексный фонд», — считает Гардега.

Сообщается, что статуя собаки простояла у ног «Бесстрашной девочки» три часа, после чего скульптор ее убрал.
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