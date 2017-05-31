Статуя писающей собаки появилась у «Бесстрашной девочки» на Уолл-стрит

Небольшая статуя задравшей ногу собаки на несколько часов появилась у памятника «Бесстрашная девочка», установленного напротив «Атакующего быка» на Уолл-стрит в Нью-Йорке. Об этом написало РИА «Новости».
Как отмечается, статую собаки рядом с ногой «Бесстрашной девочки» установил скульптор Алекс Гардега. По его словам, он сделал это в знак солидарности с автором «Атакующего быка» Артуро Ди Модикой. «Я сопереживаю создателю быка Артуро. Он очень расстроен», — заявил Гардега.
Ди Модика создал бронзового «Атакующего быка» весом 3,2 тонны после финансового кризиса 1987 года. В 1989 году быка установили перед Нью-Йоркской фондовой биржей незаконно, после чего городские власти его убрали. Позднее скульптуру поместили неподалеку от Уолл-стрит.
Восьмого марта американский банк State Street Global Advisors установил напротив «Атакующего быка» статую «Бесстрашная девочка» в поддержку борьбы женщин за равноправие. Статуя призвана обратить внимание общества на неравенство в оплате труда женщин и мужчин. Компания State Street Global Advisors является создателем индекса гендерных различий SHE.
«Эта статуя («Бесстрашная девочка») создана не отдельным художником, который хотел сделать заявление. Ее создала финансовая компания, владеющая миллиардом долларов, в попытке продвинуть индексный фонд», — считает Гардега.
Сообщается, что статуя собаки простояла у ног «Бесстрашной девочки» три часа, после чего скульптор ее убрал.