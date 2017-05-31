Как кыргызстанки предохраняются от беременности. Стрептоцид вместо презерватива

В современном обществе женщина часто стоит перед выбором: родить ребенка или прервать беременность, хотя последнее может нанести серьезную психологическую травму и привести к нарушениям репродуктивной системы.

Избежать неприятных последствий поможет правильное планирование семьи. Кыргызстан не производит собственные контрацептивные средства, система госзакупок (для уязвимой категории женщин) отсутствует. Контрацептивы в течение долгого времени в нашу республику поставляли доноры. Только за последние пять лет Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) выделил нашей стране на эти цели $2,9 миллиона.

Однако доноры прекратили гуманитарные поставки по программам планирования семьи и средств защиты от нежелательной беременности. На складах — остатки последней партии, поставленной в 2015 году.

В Минздраве отмечают, что провели уже много встреч, но вопрос о выделении финансов до сих пор не решен.

В группе риска — женщины с высоким риском материнской смертности вследствие тяжелых болезней, люди с ограниченными возможностями здоровья и граждане, живущие с ВИЧ.

По словам заведующей отделом первичной медико-санитарной и стационарной помощи Минздрава КР Айгуль Бообековой, планирование семьи позволяет снизить материнскую смертность, предотвратить ВИЧ-инфекцию, беременность среди подростков.

В 2016 году в Кыргызстане умерло 48 женщин во время родов, беременности и в послеродовой период, в 2015-м — 63. Но, несмотря на снижение, показатель материнской смертности остается высоким.

Опасные последствия

По словам руководителя Альянса по репродуктивному здоровью Галины Чиркиной, в Кыргызстане пока еще не сложилась культура репродуктивного поведения. «Если нужно сбить температуру у ребенка, женщина или мужчина побегут, наверное, в аптеку за препаратом. А вот контрацепция… Чаще всего мы надеемся на авось. Кто-то календарный способ использует, рассчитывая дни. А если средства в семейном бюджете ограничены, то люди не отдают приоритет контрацептивам как одной из вещей, которые нужно закупить в обязательном порядке», — сказала она ИА «24.kg».

Есть категория людей, которая просто не может приобрести средства защиты, даже если хочет или нуждается по состоянию здоровья. Галина Чиркина

«Сейчас ЮНФПА предлагает Минздраву воспользоваться очень лояльным подходом по закупке контрацептивов, но по ценам гуманитарных организаций. В прошлом году мы делали с Минздравом подсчет. На год требуется около $80–120 тысяч. Тогда 20 процентов уязвимых женщин могут воспользоваться контрацептивами бесплатно, через Минздрав», — отметила она.

Если же государство не найдет денег, то, по словам медиков, ухудшится ситуация с инфекциями, передающимися половым путем, с ВИЧ/СПИДом, гепатитом С, будет больше незапланированных беременностей, увеличится количество абортов, незапланированных родов, вырастет и материнская смертность.

«Нежелательные беременности отразятся на экономическом состоянии семьи. Даже если женщина сохранит беременность и родит, сорванные экономические планы все равно будут. В Кении проводилось исследование. При условии, если бы все женщины могли иметь доступ к контрацепции и рожали только тогда, когда планируют, то государство могло бы сэкономить ежегодно около $30 миллионов. Потому что не тратили бы деньги на уход по нежелательной беременности, на аборты, и плюс женщина экономически была бы вовлечена в процесс, работала, отчисляла налоги», — рассказала Галина Чиркина.

Самое интересное, что демографического взрыва не будет. Недоступность контрацептивов, напротив, приводит к большим затратам системы здравоохранения на решение проблем, связанных с абортами, смертностью, инвалидизацией женщины. Галина Чиркина

Неадекватная статистика

«В год, по официальным данным, в Кыргызстане регистрируется 21–28 тысяч абортов. Этот показатель можно спокойно умножить на пять, чтобы получить реальную картину. В статистику попадает только каждый пятый случай. Не регистрируя аборт, доктор не всегда понимает, что он совершает криминальный аборт. Даже если это происходит в медучреждении, в безопасных условиях и с обученным персоналом», — отмечает руководитель альянса.

При этом ежегодно, по данным Минздрава, 3–4 кыргызстанки умирают во время абортов или от осложнений после них.

«В Румынии, к примеру, решили запретить аборты, чтобы заставить женщин рожать столько, сколько нужно стране. Так после этого рождаемость резко понизилась! Женщины все равно пользовались криминальными абортами, выезжали в другие страны. Как результат — повысилась материнская смертность. А вот когда аборты разрешили, рождаемость повысилась. Когда нет выбора, женщина находит специалиста и, не раздумывая, делает аборт. А когда аборт легальный, то женщина может подумать и нередко решает в пользу сохранения беременности», — рассказала Галина Чиркина.

Почти 20 процентов женщин Кыргызстана хотели бы отложить беременность или прекратить деторождение, но не знают, как это можно сделать.

«Часто бывает, что женщина уже три аборта сделала за свою жизнь, но еще ни разу не получала консультацию по планированию семьи. Не сработал сам метод контрацепции, или женщина использовала его неправильно. К примеру, одна пациентка пила гормональные препараты только тогда, когда муж-дальнобойщик был дома. Хвалилась, что так она и таблетки экономит, и не забеременела. Но отсутствие беременности было связано совсем с другими причинами. Другая женщина в ходе исследования ответила, что пьет стрептоцид перед половым актом, хотя это препарат совершенно другого спектра действия, не связанного с контрацептивами», — привела она примеры неправильного применения препаратов.

Это вопрос информированности, уровня знаний населения и показатель доверия врачу: консультируемся у него или у подруг, которые «всегда все знают лучше», чем доктор. Галина Чиркина

Воспользуйтесь льготным рецептом

Глава Фонда обязательного медицинского страхования Марат Калиев отметил, что поддержка уязвимого населения — одна из главных задач ФОМСа.

«Многие женщины как раз к этой категории и относятся, особенно, когда это связано с беременностью и родами. Поэтому в государственных роддомах на территории республики роды сделали бесплатными. Кроме того, в 2015 году мы и полис ОМС сделали бесплатным для тех женщин, кто встал на учет по беременности. Это делается для снижения материнской смертности и улучшения выживаемости новорожденных», — сказал он ИА «24.kg».

По дополнительной программе ОМС можно получить 50-процентную скидку на средства контрацепции (таблетки, внутриматочную спираль).

Для этого женщине следует пойти к своему врачу в центр семейной медицины, который должен выписать рецепт. Приобрести препараты можно в аптеке, которая заключила договор с ФОМС. Всего таких аптек по республике около 200.

В год на компенсацию контрацептивных препаратов ФОМС направляет около 1 миллиона сомов. Марат Калиев признает, что не все женщины знают о возможности получить льготный рецепт.

«Проблема не в объеме денег, которые мы даем, а в том, чтобы центры семейной медицины, гинекологи пользовались этими программами. Нужен стимул для врачей, чтобы они были заинтересованы выписывать рецепты женщинам», — сказал он.

В планах Минздрава — обеспечить доступ населения из медико-социальной группы риска к современным контрацептивам путем закупок за счет госбюджета, а также разработать информационные материалы для молодежи и повысить потенциал медицинских работников по предоставлению услуг по планированию семьи.

Подросткам тоже нужно знать

Согласно медико-демографическому исследованию за 2012 год, в среднем по республике 6,3 процента девушек в возрасте 15–19 лет начинают деторождение (родили живых детей или беременны первым ребенком). Наибольшая доля их — в Таласской области — 13,7 процента, наименьшая — в Бишкеке — 1,3 процента.

«Если в год официально регистрируется 220–230 тысяч родов, то из них 10 процентов происходит у девочек до 19 лет. Хотя готовность женского организма к качественной беременности наступает к 20 годам. А если говорить об абортах у девочек-подростков, то большая часть скрыта за неадекватной статистикой. И это проблема не Минздрава, а всего общества. В том числе и системы образования, которая не готова давать такие знания школьникам. Каждый раз слышны упреки от родителей о том, что это «уят» (стыдно)», — заметила Галина Чиркина.

«К 17 годам школьница должна знать о методах контрацепции не потому, что она их использует, а просто потому, что должна знать. У нас очень много ранних браков, и в ближайшее время мы их не искореним. Поэтому нужно рассказывать хотя бы о методах защиты. Мы учим ребенка понимать, что такое ядерная реакция, хотя он никогда не будет с этим связан. Но не рассказываем о самом важном, что действительно может его коснуться в жизни, — беременности, предохранении от нежелательной беременности, планировании семьи. Обязательной школьной программы и стандартов сегодня нет», — резюмировала глава Альянса по репродуктивному здоровью.