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Общество

Суд по делу Карганбека Самакова отложен в пятый раз

Суд по делу Карганбека Самакова отложен в пятый раз — из-за болезни судьи. Об этом ИА «24.kg» сообщил один из фигурантов, депутат парламентской фракции «Бир Бол» Игорь Чудинов.

По его словам, процесс в Октябрьском райсуде Бишкека практически завершен. Осталось допросить двух свидетелей, но заседания приостановлены.

Игорь Чудинов проходит по этому делу обвиняемым. А сегодня стало известно, что ему инкриминируют еще и коррупцию.

Напомним, в отношении депутата Жогорку Кенеша Карганбека Самакова и других лиц 14 мая 2015 года возбудили уголовное дело о незаконной трансформации земельных участков общей площадью 262 гектара в Кара-Джигачском, Байтикском и Лебединовском айыльных округах Аламудунского района Чуйской области. Подсудимый находится под подпиской о невыезде. Гособвинение просит для него 19 лет тюрьмы.
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