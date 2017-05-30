На Игоря Чудинова и Акылбека Жапарова возбудили уголовное дело за коррупцию

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении двух депутатов парламента от фракции «Бир Бол» — Игоря Чудинова и Акылбека Жапарова. Об этом сообщили в надзорном органе.



Сообщается, что уголовное дело возбуждено по факту незаконного выделения и нецелевого использования в период с 2009 года по 2015 год бюджетной ссуды в размере 200 миллионов сомов ОАО «Машиноиспытательная станция».

Дело возбуждено на основании материалов, поступивших из Государственного комитета национальной безопасности, по части 1 статьи 303 (коррупция) УК КР. Расследование уголовного дела поручено следственному управлению ГКНБ.



Акылбек Жапаров с 2009 года по 2010 год занимал должность первого вице-премьер-министра Кыргызстана. В 2011 году назначен министром финансов. Сейчас является депутатом парламента.



Игорь Чудинов с 2007 года по 2009 год занимал должность премьер-министра Кыргызстана. С 6 ноября 2009 года назначен генеральным директором Фонда развития КР. Сейчас депутат парламента.